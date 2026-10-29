Geoffroy Roux de Bézieux nommé à la tête des JO 2030

Geoffroy Roux de Bézieux a été nommé président du Comité d'organisation des JO 2030, jeudi à Décines-Charpieu. Il remplace Edgar Grospiron, démissionnaire après une grave crise de gouvernance.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a été nommé jeudi nouveau président du Comité d'organisation des JO 2030, a annoncé jeudi le Cojop. Cette nomination interveint sept semaines après la démission de l'ancien champion de ski de bosses Edgar Grospiron.

«Ses capacités reconnues de dialogue et d'écoute, sa connaissance des territoires comme du monde économique et sportif, constituent autant d'atouts essentiels pour réussir des Jeux ambitieux et responsables», écrit le Cojop au sujet de Geoffroy Roux de Bézieux, dans un communiqué annonçant sa nomination par les parties prenantes d'Alpes 2030 lors d'une assemblée générale extraordinaire au siège du Comité à Décines-Charpieu, près de Lyon.

Le dernier d'une longue série

Il succède à Edgar Grospiron, mis en difficulté par une grave crise de gouvernance qui secouait depuis plusieurs mois le Cojop. Le médaillé d'or aux JO d'Albertville en 1992 avait annoncé le 10 septembre quitter la présidence qu'il occupait depuis un an et demi.

Son départ a été le dernier d'une longue série. Celui en février de son numéro 2 Cyril Linette avait été précédé par ceux de la directrice des opérations, du directeur de la communication et du président du comité des rémunérations, Bertrand Méheut, qui avait emmené avec lui deux autres membres de cette instance externe au Cojop.