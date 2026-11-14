Pierre Ménès doit comparaître lundi à Nanterre pour des faits présumés de harcèlement et d’agressions sexuelles, dont la journaliste Marie Portolano. Il avait déjà été condamné en 2023 dans une autre affaire d’agression sexuelle.

AFP Agence France-Presse

L’ancien consultant sportif de Canal+ Pierre Ménès doit être jugé lundi à Nanterre pour des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles présumés sur trois femmes, dont la journaliste Marie Portolano.

L’affaire trouve son origine dans la diffusion, au printemps 2021 sur Canal+, du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», coréalisé par Marie Portolano et destiné à dénoncer le sexisme dans le journalisme sportif.

Dans des séquences coupées au montage mais révélées par le média «Les Jours», la journaliste reprochait à Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe, exposant ainsi ses fesses, lors du tournage en public de l’émission «Canal Football Club», en août 2016.

Marie Portolano n’a pas porté plainte après ces révélations. Elle avait même déploré «la chasse à l’homme» visant le chroniqueur, estimant qu’il n’était pas «coupable» de «l’intégralité du sexisme en France».

«Une femme n’est pas un objet»

Le parquet de Nanterre a toutefois ouvert une enquête préliminaire début 2022, à la suite d’un signalement de l’inspection du travail des Hauts-de-Seine, département où se trouve le siège de Canal+. Au terme de l’enquête, Pierre Ménès, 63 ans, est cité à comparaître pour ces faits mais aussi pour avoir embrassé de force sur la bouche la journaliste Francesca Antoniotti, en direct à la télévision, en mai 2016.

Il est également poursuivi pour atteinte sexuelle et harcèlement sur une troisième femme, qu’il aurait elle aussi embrassée de force et à laquelle il aurait adressé des propos humiliants et insultants entre 2016 et 2020, selon l’accusation.

Marie Portolano, qui ne sera pas présente à l’audience selon son avocat, «attend que la justice reconnaisse son statut de victime d’une atteinte sexuelle», en rappelant qu’elle était «une jeune journaliste de 30 ans à l’époque» face à un confrère bien plus âgé, afin qu’il soit «clairement dit qu’une femme n’est pas un objet dont on peut disposer à sa guise», a déclaré à l’AFP Christophe Bigot. «Cela peut sembler évident mais il semble que Pierre Ménès ait besoin qu’on lui rappelle», a-t-il ajouté.

Déjà condamné en 2023

Sollicité par l’AFP, l’avocat de Pierre Ménès, Mourad Battikh, n’a pas donné suite. Le 4 novembre, Marie Portolano a été relaxée par le tribunal de Paris dans une procédure en diffamation engagée par Pierre Ménès.

Ce dernier avait saisi la justice trois mois après la parution, en mars 2024, du livre de la journaliste sportive, «Je suis la femme du plateau» (éditions Stock), dans lequel elle relatait l’agression sexuelle qui sera examinée lundi par le tribunal.

Dans l’un des deux passages visés par la plainte, sans nommer le chroniqueur, elle écrivait: «il se permettait de faire ce que bon lui semblait aux femmes qui l’entouraient. De toucher qui il voulait, où il voulait, avec le consentement non pas des personnes concernées évidemment, mais de celles qui auraient tout à fait pu l’arrêter».

Pierre Ménès a par ailleurs été condamné en 2023 à Paris à deux mois de prison avec sursis pour l’agression sexuelle d’une vendeuse dans une boutique des Champs-Elysées. Cette condamnation est définitive.