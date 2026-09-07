À 95 ans, Bernie Ecclestone fait la une des journaux. L'ex-patron de la Formule 1 est dans la tourmente à cause... d'un fusil de chasse.

Yannick Peng et Marian Nadler

Bernie Ecclestone semble avoir des ennuis. L'ancien patron de la Formule 1 a été arrêté au Portugal à la suite d'un contrôle de routine à l'aéroport de Cascais, près de Tires. C'est ce que rapporte le «Correio da Manhã». Selon l'article du journal portugais, c'est un fusil de chasse que Bernie Ecclestone portait apparemment sur lui qui aurait été à l'origine de sa mise en garde à vue à l'aérodrome.

Un précédent au Brésil

D'après les données du site de suivi des vols Flightradar24, Bernie Ecclestone a décollé lundi matin à bord de son jet privé, un Dassault Falcon 7X, de Saanen (BE), à destination de Tires. Il aurait ainsi atterri sur le sol portugais peu avant 11 heures. Le Britannique possède une résidence en Suisse, à Gstaad.

Bernie Ecclestone avait déjà été arrêté une fois en 2022 à l'aéroport de São Paulo, au Brésil, puis relâché moyennant une caution d'un montant équivalent à environ 1500 francs. À l'époque, il avait sur lui un petit pistolet, sans munitions.