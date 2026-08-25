Max Verstappen va défier 100 pilotes de kart à Silverstone

Le quadruple champion de F1 Max Verstappen affrontera 100 pilotes lors d'une course de karting unique à Silverstone le 16 septembre, retransmise par Disney+ et ESPN.

ATS Agence télégraphique suisse

Le quadruple champion du monde néerlandais de F1 Max Verstappen va défier 100 pilotes dans une course de karting inédite. Ce sera à Silverstone le 16 septembre, ont annoncé mardi Disney+ et ESPN qui retransmettront l'événement.

Les organisateurs promettent «l'une des plus grandes courses de karting jamais organisées» dans un «nouveau format qui mêle compétition de haut niveau, divertissement et innovation».

Parmi les 100 adversaires de Max Vertsappen qui s'élancera en dernier, se trouvent des athlètes sponsorisés par Red Bull, des streamers et d'autres «créateurs de contenu, des personnalités et de fans recrutés à travers le monde», selon le communiqué.

«Mad Max» a fait ses armes, enfant, dans le karting avant de s'imposer dans la catégorie reine (2021, 2022, 2023, 2024).

«En karting, on apprend toutes les bases: les départs, la défense, les dépassements. J'ai passé une grande partie de ma vie à faire du karting, donc c'est toujours un plaisir d'y revenir», a déclaré le Néerlandais de 28 ans, qui a prolongé la semaine dernière son contrat au sein de l'écurie Red Bull jusqu'à la fin de la saison 2030.