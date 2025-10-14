Des fans émeuvent Lewis Hamilton avec un cadeau spécial

Il y a peu, Lewis Hamilton a dû faire ses adieux à son chien Roscoe. Aujourd’hui, le pilote britannique a reçu un souvenir aussi touchant qu’original: un portrait de son fidèle compagnon, minutieusement réalisé par des fans avec une grande dose d’amour et d’attention.

1/10 Fin septembre, Lewis Hamilton a dû faire ses adieux à Roscoe. Photo: Instagram/lewishamilton

Ramona Bieri

Depuis fin septembre, un fidèle compagnon manque à la vie de Lewis Hamilton (40 ans). Le septuple champion du monde de Formule 1 (105 victoires en Grand Prix) avait alors dû prendre «la décision la plus difficile de ma vie» et faire euthanasier son chien Roscoe.

Quelques jours auparavant, le bouledogue anglais avait été hospitalisé pour une pneumonie et avait subi un arrêt cardiaque lors de la sédation nécessaire aux examens. Réanimé avec succès, Roscoe avait ensuite été placé dans un coma artificiel, dont il ne devait plus se réveiller.

«Je suis tellement reconnaissant et honoré d’avoir partagé ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami», avait écrit Hamilton sur Instagram.

Un hommage plein de tendresse

Aujourd’hui, des fans l’ont profondément ému en lui offrant un souvenir très spécial: un portrait de Roscoe réalisé entièrement en briques Lego, avec un soin minutieux. De loin, on distingue la tête du chien, mais en s’approchant, on découvre que l’œuvre est composée de nombreuses scènes retraçant la vie du pilote britannique. Chaque partie rend hommage à un aspect de sa carrière, de ses passions et de sa vie personnelle. Même le skateboard de Roscoe, souvent présent sur les photos du duo, y figure.

«Ce portrait de Roscoe m’a beaucoup touché», confie Hamilton sur Instagram. Il s’émerveille devant la précision des détails et ajoute: «Je n’ose imaginer le temps qu’il a fallu pour le créer». Le Britannique en profite aussi pour remercier ses admirateurs «pour l’immense sympathie» reçue depuis la disparition de son chien.

Conscient que nombre de ses fans ont, eux aussi, perdu un animal, Hamilton conclut son message par ces mots: «Roscoe, où qu’il soit maintenant, a beaucoup d’amis. Il est entouré d’amour et de bonnes vibrations, tout comme il l’était de son vivant».