Si la Suisse veut se qualifier pour la Coupe du monde dès lundi, elle doit impérativement gagner contre la Slovénie. Mais il existe deux obstacles: premièrement, les Slovènes sont redoutables à domicile. Et deuxièmement, l'état du terrain.

La Nati veut décrocher son billet pour la Coupe du monde sur ce terrain

1/7 Murat Yakin examine le terrain du stade de Stozice. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

La situation avant le duel contre la Slovénie est claire: si le Kosovo laisse échapper des points contre la Suède lundi et que la Suisse bat la Slovénie au même moment, la Nati aura son billet pour la Coupe du monde en poche après seulement quatre matches.

Il ne faut toutefois pas s'attendre à un match de haute volée lundi à Ljubljana. La pelouse du stade Stozice est dans un état tellement désastreux que la Nati a dû se rabattre sur un terrain annexe pour l'entraînement de dimanche soir, le seul sur sol slovène.

Murat Yakin reste calme

Les journalistes slovènes qualifient de «catastrophique» le terrain du stade inauguré en 2010. Des adjectifs similaires ont dû traverser l'esprit de Murat Yakin, lorsque le sélectionneur a examiné la pelouse après sa conférence de presse. Pratiquement sur tout le terrain, on peut découvrir de petits trous qui ont été comblés avec du sable. Le gardien du stade tente de limiter les dégâts à l'aide de couvertures et de grandes lampes chauffantes.

Murat Yakin se montre toutefois serein. «Les conditions sont les mêmes pour l'adversaire. Même s'ils ont un style de jeu plus direct, pour lequel le terrain pourrait être un avantage», explique le coach de la Nati. «Nous avons déjà connu des terrains pires. Je pense qu'une fois tondu et avec un peu d'eau dessus, il sera certainement praticable».

Une seule défaite à domicile en trois ans

Mais du point de vue suisse, le match ne sera de toute façon pas une partie de plaisir. Les Slovènes n'ont perdu qu'un seul de leurs 18 derniers matches à domicile. L'équipe de Matjaz Kek a notamment fait match nul contre le Danemark et à la Suède, et a même battu la Norvège et le Portugal.

La seule défaite à domicile de la Slovénie en plus de trois ans remonte à novembre dernier, lorsqu'elle a dû s'incliner 4-1 face aux Norvégiens en Ligue des Nations. Si la Nati veut se qualifier pour la Coupe du monde dès lundi, elle doit également prendre les trois points. Ce qui sera sans doute bien moins simple qu'à Bâle voilà un mois.