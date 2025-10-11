Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0). Le latéral droit genevois Zachary Athekame va rejoindre le groupe helvétique en Slovénie samedi, a annoncé l'ASF.

Murat Yakin fait appel à un renfort pour le match en Slovénie

Zachary Athekame (à droite), ici avec l'AC Milan contre le Napoli de Kevin De Bruyne, va rejoindre l'équipe nationale à Ljubljana. Photo: MATTEO BAZZI

Blick Sport

Pour le Genevois, qui disputait encore vendredi un match de qualification pour l’Euro avec les M21 face à l'Islande à Lucerne (0-0), il s’agit de sa première convocation en équipe nationale A. Âgé de 20 ans, le latéral droit a quitté les Young Boys cet été pour rejoindre le Milan AC, où il a déjà pris part à trois rencontres.

La convocation de Zachary Athekame est aussi une mesure de précaution, Isaac Schmidt s’étant blessé au pied à l’entraînement. Le défenseur vaudois du Werder Brême souffre d’une contusion, mais il reste avec la sélection, qui compte désormais 24 joueurs pour le déplacement en Slovénie. Vendredi à Stockholm, c'est Luca Jaquez, un défenseur central de formation, qui a remplacé en cours de match le latéral droit Silvan Widmer.

Lundi, la Suisse disputera à Ljubljana son quatrième match de qualification pour la Coupe du monde, après avoir gagné les trois premiers.