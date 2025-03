On n'a jamais vu Sir Lewis Hamilton (40 ans) sourire aussi souvent devant les caméras. Depuis des semaines, il apprend l'italien et la nuit, il rêve de son huitième titre de champion du monde. Mais quel est son niveau?

1/10 Lewis Hamilton pourrait devenir immortel. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit, Melbourne

Dimanche, dans un Melbourne automnal aux températures estivales, Lewis Hamilton prendra le départ pour la première fois avec son nouveau jouet rouge. Les espoirs sont grands, tant pour lui que pour les tifosi. Depuis 2008 (Massa/Räikkönen), Ferrari attend un titre de champion du monde.

Les débats passionnés continuent parmi les fans: le remplacement de Sainz par Hamilton était-il le bon choix pour l'avenir? La réponse viendra du chronomètre et des points au championnat du monde.

Hamilton, qui affirme se sentir «comme un nouveau-né», veut inscrire au plus vite sa 106ᵉ victoire en Grand Prix à son palmarès et à celui de Maranello. Réussira-t-il même à s'imposer dès sa première course au volant d'une Ferrari?

Tout a commencé avec Fangio

Jusqu'à présent, cinq pilotes ont déjà réussi cet exploit. En 1956, Juan Manuel Fangio s'est installé pour la première fois dans la voiture rouge à Buenos Aires, a remporté la course et est finalement devenu champion du monde pour la quatrième fois, après des titres avec Alfa Romeo et Mercedes (deux fois). En 1957, l'Argentin a même décroché sa cinquième couronne mondiale au volant d'une Maserati.

En 1961, l'Italien Carlo Baghetti est resté unique parmi les 787 pilotes de l'histoire de la Formule 1: il est le seul à avoir remporté son premier Grand Prix lors du GP de France, et ce, justement avec Ferrari.

Après Kimi, Fernando a gagné

En 1989, lors de l'ouverture de la saison à Rio de Janeiro, les Rouges présentaient une voiture qui, lors des essais, n'avait jamais réussi à boucler plus de sept tours d'affilée. Ferrari envisageait même de partir avec les réservoirs à moitié pleins pour limiter la casse. Heureusement, Nigel Mansell avait suffisamment de carburant pour décrocher la victoire, franchissant la ligne d'arrivée avec huit secondes d'avance sur Prost et sa McLaren-Honda.

En 2007, sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne, Kimi Räikkönen a signé son premier succès avec Ferrari. Ce fut le début de l'histoire du dernier titre mondial remporté par un pilote de la Scuderia! Le Finlandais s'était imposé devant les deux stars de McLaren-Mercedes, Alonso et Hamilton.

En 2010, l'Espagnol Fernando Alonso a célébré son arrivée chez Ferrari en triomphant dès le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn. Il avait alors devancé son coéquipier Felipe Massa de 16 secondes.