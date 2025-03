Peut-on débuter avec la Nati à 34 ans? Et pourquoi pas? Murat Yakin a l'occasion de convoquer le meilleur défenseur central de Super League pour le stage et les deux matches amicaux de la semaine prochaine. Bien plus qu'une récompense, ce serait une prime au mérite.

Steve Rouiller va-t-il refaire ce geste devant son téléphone ce jeudi à 13h? Photo: freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce jeudi, à 13h très exactement, une liste d'une vingtaine de noms sera projetée à la «Maison du Football» de l'équipe de Suisse, au tout dernier étage, juste derrière Murat Yakin. Celui-ci prendra alors la parole pour une courte allocution, avant de répondre aux questions des journalistes concernant cette liste, justement, laquelle n'est pas aussi attendue que celle précédant une grande compétition, mais présente tout de même un intérêt certain en ce début d'année. La Nati ne va disputer quatre matches de préparation avant de s'attaquer aux qualifications de la Coupe du monde 2026 en septembre (Suède, Kosovo, Slovénie) et a besoin de regagner un peu de confiance et de certitudes après son automne compliqué et sa relégation en Ligue des Nations, groupe B.

L'Irlande du Nord et le Luxembourg en mars, les Etats-Unis et le Mexique en juin: voici les quatre adversaires que la Nati a dénichés pour l'accompagner dans ce processus. Reste à choisir les joueurs aptes à affronter cet immense défi que représente la qualification pour la Coupe du monde 2026, en sachant que ce format ultra-court, dans un groupe à quatre équipes, ne laisse aucune place à l'erreur. Il faudra être prêt en septembre, c'est tout.

Andi Zeqiri, Alvyn Sanches, Dereck Kutesa?

Alors, qui Murat Yakin emmènera-t-il avec lui en stage au Portugal lundi prochain, avant de s'envoler pour Belfast (vendredi), puis Saint-Gall contre le Luxembourg (mardi)? Plusieurs questions se posent, notamment en ce qui concerne les joueurs romands. Andi Zeqiri, en forme avec le Standard de Liège, pourrait être appelé pour renforcer l'attaque, par exemple. Dereck Kutesa est un autre candidat très crédible, tout comme Alvyn Sanches, qui serait sélectionné pour la première fois si son nom apparaissait derrière Murat Yakin jeudi en début d'après-midi.

Si l'on se base sur les performances et sur la constance, il existe cependant en Super League un joueur qui mérite plus que tout autre de voir son nom s'afficher: Steve Rouiller. Le défenseur central du Servette FC évolue à un niveau plus qu'impressionnant depuis deux ans avec le club grenat et, s'il a déjà figuré sur une liste de piquet, il n'a encore jamais touché du doigt ce maillot rouge à croix blanche. Or, sur la base très concrète et objective des performances individuelles, il est difficile de prétendre que quatre défenseurs centraux sont meilleurs que lui, aujourd'hui.

Manuel Akanji et Becir Omeragic sont blessés, Fabian Schär plus là

Manuel Akanji est un cas à part, d'accord, mais il sera encore absent des terrains plusieurs semaines. Et sinon? Becir Omeragic est lui aussi blessé en ce début d'année, ce qui libère un poste. Fabian Schär a pris sa retraite internationale. Voilà pour les trois joueurs indiscutablement plus forts individuellement que le Valaisan du SFC, tous forfaits.

Les autres concurrents? Nico Elvedi, titulaire régulier à Mönchengladbach. Cédric Zesiger, désormais titulaire avec Augsbourg. Eray Cömert, irrégulier avec Valladolid. Ricardo Rodriguez, qui retrouve du rythme avec le Betis en tant que latéral gauche, mais peut toujours jouer dans l'axe. Albian Hajdari, titulaire à Lugano. Aurèle Amenda, de retour de blessure à Francfort, mais qui n'a pas encore joué en 2025. Des noms respectables, mais que Steve Rouiller peut regarder sans baisser les yeux ou avoir honte de ses performances. Pour rappel, la Nati a quitté l'année 2024 avec une défaite honorable en Espagne, avec.. Ricardo Rodriguez et Eray Cömert en défense centrale, ce qui ne donne pas tout à fait l'image d'une profondeur d'effectif rêvée.

Steve Rouiller est incontournable dans le débat

Sinon, Murat Yakin peut toujours tenter de faire redescendre Edimilson Fernandes ou Denis Zakaria, comme il a été tenté de le faire par le passé, bien sûr. Mais, au mérite, Steve Rouiller, vrai spécialiste du poste depuis qu'il a quitté son poste d'avant-centre voilà quinze ans, est un candidat légitime et, osons le mot, incontournable, au moins dans le débat.

Photo: keystone-sda.ch

Que l'on ne s'y trompe pas: cette convocation n'aurait rien d'une récompense pour Steve Rouiller. L'équipe de Suisse ne fonctionne pas ainsi, elle ne sert pas à décerner des trophées ou des médailles aux meilleurs joueurs du championnat. Le gala de la SFL est là pour ça, avec smoking et noeud papillon. Si Steve Rouiller peut être appelé ce jeudi, c'est uniquement pour rendre service à l'équipe de Suisse avec un short et un maillot, qu'il arrosera de sa transpiration, voilà une certitude. Le Servettien peut apporter à la Nati son agressivité, son art du duel, sa discipline, son humilité. En une phrase comme en cent: être utile sur le terrain. Le niveau international est une autre histoire que la Super League, d'accord, et Murat Yakin a souvent été réticent à convoquer des joueurs n'ayant jamais évolué dans un grand championnat, ce qui peut s'entendre, mais se contre-argumente.

Des performances européennes qui rassurent

Le niveau des attaquants est plus élevé en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre que dans le championnat de Suisse, le rythme aussi. C'est une évidence. Mais, sur la grande scène européenne, celle de la Champions League, de l'Europa League et de la Conference League, face à des adversaires comme Genk, le Viktoria Plzen, la Roma, Braga ou Chelsea, Steve Rouiller a à chaque fois effectué des performances de nature à rassurer le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Et quoi de mieux que de le tester face à l'Irlande du nord et le Luxembourg en mars pour voir s'il peut s'intégrer à cette équipe et mettre sous l'éteignoir Alexander Isak, Benjamin Sesko, Vedat Muriqi et Viktor Gyökeres cet automne? Qui peut donner un argument, aujourd'hui, pour ne pas sélectionner le défenseur central du Servette FC, mis à part le fait qu'à 34 ans, il ne représente pas l'avenir?

Alors, bien sûr, appeler Albian Hajdari et ses 21 ans permet sans doute de mieux préparer le changement générationnel qui s'annonce, mais le football de compétition est avant tout une affaire de moment présent. Avant de préparer l'après-2026, encore faut-il se qualifier... Et il y a de vraies chances que ce soit plus facile avec le meilleur défenseur de Super League que sans lui. Murat Yakin l'a souvent répété depuis sa prise de fonction: priorité aux performances sur le statut. Alors?

Alors, Steve Rouiller ferait-il bien de brancher son téléphone ce jeudi après l'entraînement du Servette FC? Aucune information n'a filtré, et l'auteur de ces lignes n'a pas de ligne directe avec le sélectionneur ni de caméra cachée dans son bureau, ce que montre le défenseur central du SFC semaine après semaine sur les pelouses de Super League suffit à en faire un candidat crédible.