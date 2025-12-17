Helmut Marko quitte Red Bull et révèle des tensions avec Christian Horner. Il estime que le licenciement tardif de Horner a coûté le titre à Verstappen. Marko accuse Horner de mensonges et évoque une lutte de pouvoir au sein de l'équipe.

Ramona Bieri

Quatre fois consécutives (2021-2024), Max Verstappen (71 victoires en Grand Prix) s’était envolé vers le titre de champion du monde de Formule 1. Cette année, la série du Néerlandais a été interrompue. Grâce à une fin de saison solide, avec six victoires sur les dix dernières courses, il termine à seulement deux points de Lando Norris (11 victoires en GP), nouveau champion du monde.

La saison marque également la fin de l’ère d’Helmut Marko chez Red Bull en tant que conseiller en sport automobile. À peine a-t-il annoncé son départ qu’il règle ses comptes avec l’ex-chef d’équipe Christian Horner. Début juillet, Christian Horner quitte l’écurie malgré un contrat courant jusqu’en 2030. Le Britannique doit partir, notamment parce qu’il occupait trop de responsabilités : chef d’équipe, chef du département technique et moteur, et responsable du marketing. Apparemment, c’était trop pour les dirigeants.

Rétrospectivement, Helmut Marko estime que ce départ est arrivé trop tardivement. Au moment du licenciement, Max Verstappen accusait 69 points de retard sur Oscar Piastri (9 victoires en GP), alors leader du championnat. «Ils auraient dû agir plus tôt, car les performances sur piste laissaient à désirer», explique Helmut Marko à «De Telegraaf». Il ajoute: «Si nous l’avions fait plus tôt, nous aurions pu remettre l’écurie sur la bonne voie plus rapidement cette année et Max aurait été champion du monde. J’en suis fermement convaincu.»

Une relation compliquée avec Horner

Marko ne cache pas que sa relation avec Horner n’était pas des plus cordiales. «Les dernières années avec lui n’ont pas été agréables», assure-t-il. Une lutte de pouvoir s’est engagée, qui a finalement coûté son poste à Christian Horner. «Nous avons de plus en plus compris que Christian Horner mentait dans tous les domaines possibles», raconte Marko. Une fois ces faits révélés, Christian Horner a perdu le soutien des principaux actionnaires thaïlandais de Red Bull.

Le départ de Marko de Red Bull n’a toutefois rien à voir avec l’affaire Horner. Il a pris sa décision avant la dernière course de la saison. «Il me faudra un peu de temps pour m’y habituer», confie-t-il, révélant ce qui lui manquera le plus: «Ne plus être proche de l’action et ne plus pouvoir serrer la main de Max juste avant les qualifications.»