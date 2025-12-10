Voici ce qui changera la saison prochaine en Formule 1

Un championnat haletant s’est achevé à Abu Dhabi avec la victoire de Max Verstappen et le sacre mondial de Lando Norris. Une saison 2026 pleine d’inconnues s’annonce, portée par des règlements, équipes et circuits renouvelés.

Cédric Heeb

L’une des saisons de Formule 1 les plus palpitantes de ces dernières années s’est conclue à Abu Dhabi par la victoire de Max Verstappen et le titre mondial de Lando Norris. Pendant des semaines, les deux pilotes, accompagnés d’Oscar Piastri, se sont livré un duel intense pour la couronne. Peut-on espérer un scénario aussi serré l’an prochain? Difficile à prévoir tant les changements annoncés sont nombreux.

Nouveaux règlements

La prochaine saison verra d’importantes modifications techniques. Les monoplaces seront plus courtes, plus étroites, plus légères et plus aérodynamiques. Les pneus seront également réduits en taille. Par ailleurs, un nouveau règlement moteur entrera en vigueur: il exige davantage de puissance et un recours moindre à la combustion interne. Conséquence majeure, le DRS sera supprimé au profit d’un nouveau mode «Override». Les pilotes pourront l’activer pour générer un surplus de puissance. Il s’agit d’une impulsion prédéfinie disponible à chaque tour, destinée à faciliter les dépassements.

Nouvelle équipe

Cadillac fera son entrée en Formule 1 la saison prochaine en tant que onzième équipe du plateau. Le constructeur américain alignera deux anciens pilotes Sauber: Sergio Pérez (saisons 2011 et 2012) et Valtteri Bottas (2022 à 2024).

Audi prend le relais à Hinwil

Dimanche, après 33 années de présence en Formule 1, l’ère Sauber a pris fin. À partir de 2026, le constructeur allemand Audi reprendra officiellement les opérations, et le nom Sauber disparaîtra du championnat. Le site de Hinwil restera néanmoins central: le développement des monoplaces, la planification et la gestion des opérations de course continueront d’y être assurés. «Quand je pense qu’en 1993, lors de notre première course en Afrique du Sud, nous aurions pu monter sur le podium, nous pouvons aujourd’hui saluer ces 33 années avec fierté», confie Peter Sauber lors de sa dernière apparition à Abu Dhabi.

Nouveau circuit

En 2026, l’Espagne accueillera non seulement le Grand Prix de Barcelone (12 au 14 juin), mais également, pour la première fois depuis 1981 (sur le circuit de Jarama à l’époque), une course à Madrid (11 au 13 septembre). Le tracé, situé à proximité du centre d’entraînement du Real Madrid, est encore en construction. Le contrat signé avec la Formule 1 court sur dix ans. Comme le calendrier restera fixé à 24 courses, une épreuve disparaît: Imola. Le circuit d’Émilie-Romagne, présent de 1981 à 2006 comme Grand Prix de Saint-Marin puis revenu en 2020, quitte à nouveau le calendrier.

Nouveau duo de pilotes

Peu de changements sont annoncés pour la saison prochaine, excepté chez Red Bull et dans sa structure sœur Racing Bulls. Yuki Tsunoda perd sa place aux côtés de Max Verstappen au profit d’Isack Hadjar. Le baquet laissé vacant par Hadjar chez les Racing Bulls revient à Arvid Lindblad. Le Britannico-Suédois, promu depuis la Formule 2, fera équipe avec Liam Lawson, reconduit pour une saison supplémentaire. Pour le reste de la grille, tous les duos demeurent inchangés, à une exception près.

Hamilton entretient le mystère

La grande inconnue concerne Lewis Hamilton. Pour la première fois de sa carrière, le septuple champion du monde termine une saison sans monter une seule fois sur un podium en Grand Prix. Les seuls motifs de satisfaction dans sa première année chez Ferrari sont sa victoire dans le sprint en Chine et sa troisième place lors du sprint de Miami. Interrogé sur ses pensées au terme de cette saison décevante, Hamilton répond: «Pas grand-chose. Je pense déjà à Noël. Ce qui est fait est fait». Même ton concernant son avenir: «Je ne pense pas non plus à la suite. Je pense seulement à Noël et au temps passé en famille». Son contrat «pluriannuel» avec la Scuderia court théoriquement jusqu’à fin 2026, avec une option pour une année supplémentaire.

Helmut Marko quitte Red Bull

Helmut Marko, conseiller en sport automobile chez Red Bull, ne sera plus présent la saison prochaine. Après plus de vingt ans comme directeur du programme sportif, l’Autrichien doit quitter l’écurie, ce que Red Bull a désormais confirmé officiellement. L'homme de 82 ans restera comme celui qui a découvert le talent générationnel Max Verstappen et comme celui qui a accompagné les quatre titres mondiaux de Sebastian Vettel.