La saison de Formule 1 s'achève avec des essais à Abu Dhabi. Le bilan de l'année révèle des moments marquants, comme le 95e anniversaire de Bernie Ecclestone et les difficultés de Ferrari.

Roger Benoit

La saison de Formule 1 s’achève ce mardi avec neuf heures d’essais consacrés aux pneus Pirelli 2026, ici à Abu Dhabi. Comme chaque année, l’heure est au bilan après un championnat du monde passionnant. Et l’attente ne sera pas longue: dans cinquante jours déjà, les monoplaces reprendront la piste lors du premier test à Barcelone.

L’anniversaire de l'année

Bernie Ecclestone – l’une des figures les plus hautes en couleur du cirque de la Formule 1 – a célébré ses 95 ans le 30 octobre. Le Britannique, domicilié depuis près de quarante ans à Gstaad (BE), reste l’homme auquel la plupart des écuries et toute l’industrie doivent, en grande partie, leur prospérité. En 2009, l’une de ses visions majeures est devenue réalité : la création d’un Grand Prix à Abu Dhabi. Pour y parvenir, il a même fallu remblayer la mer afin de bâtir une île entière consacrée au circuit.

La déception de l'année

Ferrari – les grandes promesses du chef d'équipe Fred Vasseur se sont depuis longtemps heurtées aux murs des mythiques ateliers de Maranello. La Scuderia n’a quasiment pas progressé cette saison: le développement a été interrompu dès la fin avril et, désormais, toute l’attention se porte déjà sur le renouveau annoncé pour 2026. Comme en 2020 et 2021, Ferrari termine une nouvelle fois au quatrième rang du championnat du monde, sans la moindre victoire en Grand Prix. Depuis 2019, l’écurie n’a remporté que dix succès, le dernier en date est signé Carlos Sainz en 2024 au Mexique.

Le flop de l'année

Transfert le plus spectaculaire de ces dernières années, Lewis Hamilton ne réussit pas chez Ferrari. Le septuple champion du monde, de plus en plus discret lors des dernières courses, n’a jamais été heureux dans sa nouvelle écurie. Sa victoire au sprint en Chine n’a pas suffi à sauver sa première saison sans podium.

L'ironie de l'année

Le milliardaire canadien Lawrence Stroll l’a affirmé sans détour: «Je veux le titre de champion du monde avec mon argent!» Pour y parvenir, il a recruté Adrian Newey, l’ingénieur le plus titré de la F1 avec plus de 200 victoires chez Williams, McLaren et Red Bull, et prévoit d’utiliser les moteurs Honda en 2026. Pour cela, Lawrence Stroll a évincé l’ancien chef d’équipe Mike Cowell et confié la direction technique au Britannique. Cette réorganisation totale a créé un certain chaos dans l’équipe, alors quecertains estiment que la solution la plus simple pour optimiser les chances serait de remplacer Lance Stroll, son propre fils, comme pilote.

La 3e place de l'année

Aucun pilote de Grand Prix n’a mis autant de temps que l’Allemand pour décrocher son premier podium. Après 238 tentatives, le moment est enfin arrivé à Silverstone: Nico Hülkenberg a pu monter sur le podium aux côtés du duo McLaren Norris/Piastri. Sauber a partagé la joie de son pilote, marquant ainsi la première fois que l’équipe d’Hinwil montait sur le podium depuis le Japon en 2012 avec Kamui Kobayashi. Pour célébrer, il a même fallu aller chercher les bouteilles de champagne chez les concurrents anglais!

Le travail le plus bref de l'année

Après deux courses chez Red Bull, le Néo-Zélandais Liam Lawson a déjà dû retourner dans l'équipe B (Racing Bulls). Les Bulls ont promu le Japonais Yuki Tsunoda dans l'équipe A avant sa course à domicile. Pendant 22 courses, il n'a pas fait mieux que Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen (38 points pour Racing Bulls). Conséquence: après sept ans chez Red Bull, Tsunoda a été relégué au rang de pilote de réserve et de simulateur.

La citation de l'année

Le patron milliardaire de Ferrari John Elkann en a eu assez après la nouvelle débâcle au Brésil. L’Italien au passeport américain s’est emporté: «Nos pilotes devraient parler moins et accélérer davantage. Car nos mécaniciens et nos ingénieurs font un travail formidable!» Dans le paddock, la réaction ne s’est pas faite attendre: «John Elkann devrait moins parler!» Rappelons que c’est lui qui avait acheté Lewis Hamilton.

La douleur de l'année

Peter Sauber – Après 33 saisons en Formule 1, la question se pose: les fans actuels de Hinwil croiseront-ils aussi les doigts pour le successeur d’Audi? Le couple Sauber s’était également déplacé pour la finale, après 617 courses et près de 1100 points au championnat du monde. Peter Sauber a confié: «Ce qui me touche le plus, c’est que nos voitures ne commenceront plus par la lettre C». La lettre C avait toujours été un hommage à sa femme Christiane. Avec la C45, cette tradition a pris fin à Abu Dhabi.

Les larmes de l'année

La saison du Français Isack Hadjar a commencé de manière chaotique lors du premier Grand Prix à Melbourne, avec une sortie de piste au volant de sa Racing Bull dès le tour d’introduction. Elle s’achève sur une note positive: une promotion pour 2026 chez Red Bull et la perspective de piloter son propre moteur. En Australie, Hadjar, en larmes, avait dû être réconforté par son père, tandis que son mentor Helmut Marko confiait: «C’était un peu gênant». Douzième du championnat du monde cette année, Isack Hadjar devra désormais se mesurer au roi des taureaux, Max Verstappen.

Le roi de la casse de l'année

Selon des estimations britanniques, la Formule 1 a jeté pour plus de 35 millions de dollars de pièces en 2025. Pour environ cinq millions, le Brésilien Gabriel Bortoleto a détruit à trois reprises sa Sauber en milliers de morceaux, notamment lors du départ du sprint devant sa propre porte à São Paulo. Heureusement, tous les «anges gardiens» étaient là pour éviter le pire. Le pilote le moins coûteux côté dégâts ? Max Verstappen, avec près de 150'000 dollars.

L'expulsion de l'année

Lorsqu’on touche une indemnité de départ d’environ 70 millions d’euros, se laisser licencier après 20 ans devient presque tentant. Pour le chef d’équipe Red Bull, Christian Horner, trois jours après Silverstone, c’était pourtant bien une expulsion. Le Britannique avait été impliqué dans une affaire sexuelle avec une employée. Lorsque les actionnaires majoritaires thaïlandais l’ont également lâché, Laurent Mekies a pris sa place, une véritable aubaine pour une équipe alors en difficulté.

La mauvaise gestion de l'année

Le double champion du monde McLaren-Mercedes veille à gérer ses pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, de manière la plus équitable possible. Mais cela a parfois tourné au désavantage de Piastri. Les fameuses «Papaya Rules» sont devenues la risée de tous après l’ordre d’équipe à Monza: lorsque Lando Norris a dépassé Piastri en le bousculant à Singapour, Oscar Piastri a demandé à récupérer sa place, mais sa requête a été refusée. Depuis, Lando Norris a été sifflé par les fans du monde entier – mais cela lui a tout de même permis de remporter le titre..

La lanterne rouge de l'année

Alpine – pour la dernière fois, les moteurs Renault ont rugi à Abu Dhabi. Les Français ne souhaitent plus participer à la nouvelle génération de moteurs prévue pour 2026. Après onze titres pilotes et douze titres constructeurs, avec un total de 178 victoires et 507 podiums, Alpine peut désormais continuer sous la direction du conseiller Flavio Briatore et avec la puissance des moteurs Mercedes. Pierre Gasly, qui touche sept millions d’euros, a sauvé l’honneur en terminant 18e au championnat avec 22 points. Doohan et Colapinto ont été les seuls pilotes de l’équipe à ne pas marquer de points.

Le pilote de l'année

Lando Norris était-il vraiment le meilleur pilote du plateau? Non, affirment même des collègues britanniques, qui n'hésitent pas à faire de Max Verstappen l'homme de l'année. Il est clair que celui qui rattrape 104 points et termine les dix dernières courses sur le podium (avec six victoires) est la superstar. Même s'il manque deux points à la fin.

Le futur duo de l'année

En 2026, la Formule 1 comptera onze équipes. Cadillac s’est imposée auprès de la FIA grâce à la puissance de General Motors. Les Américains alignent deux pilotes expérimentés: Valtteri Bottas (36 ans) et Sergio Pérez (35 ans). En attendant l’arrivée de leur moteur américain, ils peuvent encore utiliser une Ferrari. Audi fait également son entrée en F1 en achetant la place de Sauber. La marque allemande a réalisé la plus grosse razzia du paddock, recrutant de nombreux collaborateurs pour constituer son équipe.