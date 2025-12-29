Onze ans après, la vie continue sans Michael Schumacher

Plus de onze ans après l’accident de Michael Schumacher, la famille vit à l’écart. Tandis que Gina célèbre une naissance et que Mick tente de relancer sa carrière en Amérique, le silence autour du septuple champion se fait plus lourd que jamais.

Roger Benoit

4383 jours après la tragédie qui a frappé Michael Schumacher à Méribel, en France, celui qui fêtera ses 57 ans le 3 janvier reste absent de la scène publique. Désormais, ce sont ses enfants, Gina (28 ans) et Mick (26 ans), qui occupent l’actualité. Au centre de cette exposition mesurée figure leur mère, Corinna, qui publie actuellement des photos sur Instagram depuis leur ranch équestre de Gordonville, au Texas, propriété de la famille Schumacher depuis 2002.

Schumi est devenu grand-père

Les images montrent Corinna, ainsi que Gina et son mari Iain Bethke. Le couple s’est marié à Majorque en septembre, après sept années de vie commune. Leur fille, Millie, est née le 29 mars 2025, faisant de Michael Schumacher un grand-père.

Onze semaines seulement après son accouchement, la cavalière western, déjà multiple lauréate par le passé, était de retour en compétition… et s’imposait à nouveau. Un retour gagnant dont son frère Mick ne peut que rêver. Après deux saisons compliquées en Formule 1 chez Haas, son passage de deux ans en Championnat du monde d’endurance avec Alpine s’est lui aussi conclu sans succès notable.

La fuite vers la série Indycar

Dans cette phase décisive de sa carrière, l’absence de son père a pesé lourd. Michael Schumacher aurait-il pu guider son fils dans l’univers impitoyable de la Formule 1? Lors des négociations, Corinna Schumacher et la manager historique Sabine Kehm n’ont rencontré que scepticisme, moqueries à peine voilées et promesses sans lendemain.

Il ne restait alors plus qu’une option à Mick: partir. Direction les États-Unis, et le championnat IndyCar, au sein de l’écurie dirigée par Bobby Rahal, vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 1986, et par David Letterman, figure emblématique de la télévision américaine. Un choix qui laisse de nombreux experts perplexes. Mais quelles alternatives restaient à ce pilote souvent décrit comme manquant d’impact au plus haut niveau?

Qu'aurait dit papa Michael?

C’est dans ce contexte que les paroles de Mick prennent une dimension particulière: «Je donnerais n’importe quoi pour pouvoir parler à mon père une dernière fois». Depuis ce tragique dimanche du 29 décembre 2013, des lésions cérébrales irréversibles empêchent tout échange.

La famille Schumacher continue de protéger farouchement sa vie privée. Autrefois, des sondages montraient que plus de 75% des lecteurs de Blick souhaitaient obtenir des nouvelles de leur idole. Aujourd’hui, cet intérêt s’est largement estompé.

Un nouveau départ en Amérique

La question longtemps récurrente, «Comment va Michael Schumacher?», se fait plus rare, même si elle demeure en suspens. Mick, lui, n’y répond jamais. Il se trouvait pourtant sur les mêmes pistes de ski que son père, en France, au moment de l’accident.

Pour Schumacher junior, l’année 2026 aux États-Unis, rythmée par les ovales à haut risque comme les 500 Miles d’Indianapolis, marquera aussi un tournant dans sa vie privée. Il s’est séparé de sa compagne danoise, le mannequin Laila, après deux ans de relation. Elle aurait depuis entamé une relation avec le joueur de tennis Jannik Sinner.

Le silence s'installe

Sur les réseaux sociaux, le calme est frappant. L’«affaire Schumacher» n’est heureusement plus assimilée à de fausses informations, mais même les tabloïds ont cessé leurs spéculations miraculeuses autour du pilote aux 91 victoires en Grand Prix.

Même Jean Todt, ami proche de Michael et ancien président de la FIA, autrefois visiteur régulier, s’exprime désormais avec retenue. Il y a trois ans encore, le Français affirmait: «Nous reverrons bientôt Michael dans le paddock». Une déclaration qui entretenait alors un fragile espoir.

Absurdités et reality show

La dernière rumeur en date est apparue sur Facebook, diffusée par la page «F1 Speed Zone» peu avant les fêtes. On pouvait y lire: «Corinna n’a plus rien à vendre, les soins médicaux ont englouti toute sa fortune». Le pilote Alpine Colapinto aurait même déclaré: «Il faut aider la famille». Des affirmations infondées.

Un véritable feuilleton judiciaire s’est également joué dans la villa de la famille Schumacher à Gland, dans le canton de Vaud. Que s’est-il réellement passé le 23 novembre 2019 dans cette demeure au bord du Léman? Une infirmière y aurait été agressée sexuellement. Un pilote automobile australien, Joey M., alors proche de Mick et présent ce jour-là, a été mis en cause. Ce n’est que deux ans plus tard que l’infirmière, Najia B., a déposé plainte. L’affaire a été révélée par le quotidien suisse «24 heures».

La victime était-elle un maître-chanteur ?

Pour clore ce feuilleton, les faits se seraient produits à deux reprises dans la salle de billard de la villa. Najia B. aurait également été impliquée dans l’affaire de chantage visant la famille Schumacher. Elle aurait été désignée par l’auteur principal dès l’ouverture du procès en 2025. Les maîtres chanteurs réclamaient 15 millions d’euros en échange de photos confidentielles de Michael Schumacher. Ils ont été condamnés à Wuppertal, en Allemagne.