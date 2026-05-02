Lando Norris remporte le sprint du GP de Miami et met fin à la série de Mercedes. Oscar Piastri et Charles Leclerc complètent le podium.

AFP Agence France-Presse

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté sans trembler la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1 et a mis fin à l'invincibilité de Mercedes cette saison, samedi sur le Miami International Autodrome.

Le champion du monde en titre, qui s'était élancé en pole position, a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), alors que les Flèches d'argent de l'Italien Kimi Antonelli et de l'Anglais George Russell ont terminé au pied du podium, respectivement quatrième et cinquième.

«C'était une bonne course, ça fait plaisir d'être de retour sur la plus haute marche du podium, même si ce n'est qu'une course sprint. Un grand merci à toute l'équipe car les nouveautés sur la voiture ont bien fonctionné. C'est un bon début de week-end mais il ne faut pas se relâcher», a réagi Norris.

Départ raté d'Antonelli

Mercedes, qui avait remporté les quatre premières courses de la saison (trois Grands Prix et un sprint), n'a pas pu prolonger sa série victorieuse, notamment en raison d'un nouveau départ raté d'Antonelli.

Le leader du Championnat du monde, vainqueur des deux derniers GP en Chine et au Japon, était pourtant deuxième sur la grille mais il a manqué son envol et s'est fait doubler par Piastri et Leclerc. Il a ensuite dû batailler pour conserver sa quatrième position face à Russell, qu'il devance désormais de 10 longueurs au classement.

Le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la sixième place à l'issue d'une belle bagarre avec le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari), alors que le Français Pierre Gasly (Alpine) a arraché le dernier point en jeu.

Son compatriote Isack Hadjar (Red Bull) a terminé neuvième, devant l'Argentin Franco Colapinto (Alpine). Le troisième Tricolore, Esteban Ocon (Haas), a réalisé une belle course et a fini au 12e rang après être parti en 17e position.



