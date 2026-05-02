L'ancien pilote Alessandro Zanardi est décédé à 59 ans

Alessandro Zanardi, ancien pilote de F1 et quadruple champion paralympique italien, est décédé vendredi à 59 ans. Sa famille a annoncé qu’il s’est éteint paisiblement entouré des siens.

ATS Agence télégraphique suisse

Alessandro Zanardi, ancien pilote de Formule 1 devenu par la suite athlète paralympique, est décédé à l'âge de 59 ans. Sa famille l'a annoncé samedi. L'Italien avait perdu ses deux jambes lors d'un accident en course sur le circuit de Lausitzring, en Allemagne, en 2001. Il s'était ensuite lancé dans le cyclisme handisport et avait remporté quatre médailles d'or et deux d'argent aux Jeux paralympiques en handbike.

Mais son calvaire n'était pas encore terminé: en 2020, lors d'une course caritative en Toscane, Zanardi a perdu le contrôle de son handbike et est entré en collision avec un camion. Il a alors subi de très graves blessures à la tête et au visage. À l'époque, il a longtemps été entre la vie et la mort.

La famille n'a pas donné de détails sur la cause du décès. Alessandro Zanardi serait décédé subitement vendredi soir. «Alex s'est éteint paisiblement, entouré de l'affection de ses proches», indique le communiqué de ses proches.