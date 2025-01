Lewis Hamilton accueilli comme une rockstar pour sa première chez Ferrari

Sir Lewis Hamilton, 40 ans depuis le 7 janvier, a fait son baptême du feu chez Ferrari. Des milliers de fans se sont battus pour une place sur le circuit d'essai de Fiorano. A 9h16 précises, les stands et les tifosi ont rugi.

1/5 Lewis Hamilton a effectué ses premiers essais pour Ferrari. Photo: imago/Independent Photo Agency Int.

Carlo Steiner

C'est une nouvelle ère qui débute pour Sir Lewis Hamilton. Ce mercredi, il a donné ses premiers coups de volant pour Ferrari. En costume rouge et casque jaune vif, il s'est assis dans sa Ferrari de 2023 et a démarré sur le circuit d'essai de Fiorano. Avec des pneus pluie spéciaux, car le ciel pleurait et, avec cinq degrés, les conditions n'étaient pas idéales.

Trois coups de frein

Accompagné d'un concert de klaxons des voitures autour de la piste, Lewis Hamilton était donc au centre de l'attention. Son succès dépendra de beaucoup de choses. Son onzième coéquipier en Formule 1, Charles Leclerc, a quant à lui fait rouler sa voiture d'essai plus ancienne pour la première fois à la mi-journée, quand il ne pleuvait plus.

Bien entendu, lors de ces essais limités à 250 kilomètres par jour (quatre par an sont autorisés), les temps au tour sont tenus secrets. Il ne faut pas que des spéculations se répandent trop tôt. Mais Hamilton a déjà roulé à vive allure, en freinant trois fois et en sortant une fois de la piste. On est loin d'une promenade.

Un huitième titre à la clé?

«J'ai encore de grands objectifs», a déclaré le Britannique, dont le contrat chez Ferrari est probablement de deux ans avec une option pour 2027. Assez de temps pour faire sensation et remporter un huitième titre de champion du monde? Lundi, le premier post Instagram de la superstar sous l'ère Ferrari a en tout cas été liké plus de six millions de fois.

Après 356 courses et 202 podiums, Lewis Hamilton a fêté sa 105e et dernière victoire en GP en août dernier en Belgique.

En coulisses, le champion a annoncé qu'Angela Cullen (50 ans), sa physiothérapeute de 2016 à 2023, faisait son retour dans son équipe. La raison pour laquelle la superstar et la néo-zélandaise s'étaient séparées il y a près de deux ans n'a jamais été communiquée officiellement.