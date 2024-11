Les Ferrari sous pression avant le GP du Qatar

Lando Norris a été le plus rapide lors des qualifications de la course sprint au Qatar. Photo: Altaf Qadri

ATS Agence télégraphique suisse

Le Britannique a devancé son compatriote George Russell (Mercedes) et son équipier australien Oscar Piastri de respectivement 63 et 159 millièmes. Les McLaren, qui sont à la lutte avec Ferrari pour le titre mondial des constructeurs, ont pris le meilleur sur les monoplaces de la Scuderia et ont mis la pression sur l'Espagnol Carlos Sainz et le Monégasque Charles Leclerc qui s'élanceront en quatrième et cinquième positions sur la grille.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a remporté une quatrième couronne planétaire le week-end dernier à Las Vegas (Etats-Unis), a pris la sixième place des qualifications, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes).