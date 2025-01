Que se passe-t-il entre Sofía Vergara et Lewis Hamilton?

1/5 Sofía Vergara est-elle de nouveau amoureuse? Photo: keystone-sda.ch

SpotOn

Selon «TMZ», une alchimie inattendue pourrait bien s’être créée entre l’actrice Sofía Vergara (52 ans) et le pilote de course Lewis Hamilton (40 ans). Les deux célébrités auraient partagé un déjeuner animé à New York, suscitant des rumeurs de romance.

Regards intenses et gestes évocateurs

Pendant près de deux heures, Sofía et Lewis ont dîné ensemble dans un restaurant de Manhattan. Entre éclats de rire, regards appuyés et sourires complices, la scène n’est pas passée inaperçue. «TMZ», toujours à l’affût des moindres détails croustillants, y voit les prémices d’un flirt passionné. «Des regards coquins, des gestes sans équivoque, et deux stars au sommet de leur gloire... une rencontre mémorable», affirme le portail spécialisé.

Malgré l’attention portée à leur conversation, les deux stars n'ont pas cherché à se cacher, s’installant à une table près de la fenêtre. Sofía Vergara, si absorbée par l’échange, a à peine touché à son repas. Toutefois, il ne s’agissait pas d’un tête-à-tête exclusif, car quelques amis les ont rejoints avant que l’actrice ne quitte seule les lieux à bord d’un SUV noir.

Sofia Vergara avait un souhait pour 2025: retrouver l'amour

Sofía Vergara, célèbre pour son rôle dans «Modern Family», n’est pas étrangère aux histoires d’amour médiatisées. Après un premier mariage avec Joe Gonzalez, père de son fils Manolo, elle a épousé l’acteur Joe Manganiello en 2015. Leur séparation, officialisée en 2023, a laissé la star célibataire. Plus récemment, elle était en couple avec l’orthopédiste Justin Saliman, mais leur relation a pris fin en octobre 2024. Lors des Golden Globes du 5 janvier 2025, elle a confié à «Access Hollywood» qu’elle espérait trouver l’amour à nouveau cette année.

Quant à Lewis Hamilton, sa vie sentimentale a également souvent fait les gros titres. Après une relation de longue date avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le nom du pilote a été associé à plusieurs femmes célèbres, dont récemment Shakira.

La question reste ouverte: s’agit-il d’une simple amitié ou d’une romance naissante entre Sofía Vergara et Lewis Hamilton? Seul le temps nous le dira.