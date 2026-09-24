L'année 1994 a marqué l'ascension de Michael Schumacher au sommet de la Formule 1. Dans un documentaire Netflix, son épouse Corinna revient sur cette saison qui est entrée dans les annales comme l'une des plus mouvementées.

Christian Müller

Corinna et Michael Schumacher formaient un couple de rêve dans la Formule 1 des années 1990. Mais cette belle histoire a failli ne jamais se produire, comme le révèle Corinna Schumacher dans le nouveau documentaire Netflix «Schumacher '94 – La naissance d'une légende».

«Ma mère était totalement contre», se souvient-elle en évoquant les débuts de leur relation. «Michael était tout le temps sur la piste de karting. Ma mère disait toujours: 'Ce Schumacher, ce Schumacher...'» Pourtant, les relations avec des pilotes de course étaient déjà connues de Corinna Schumacher auparavant: à la fin des années 1980, elle sortait avec Heinz-Harald Frentzen, qui allait devenir pilote chez Sauber.

«Michael a pleuré dans le bus»

Dans le documentaire (qui sera diffusé à partir du 2 octobre), il est bien sûr également question du week-end noir d'Imola. Ce 30 avril-là, l'Autrichien Roland Ratzenberger (1960–1994) a trouvé la mort dans un accident; un jour plus tard, c'était au tour d'Ayrton Senna (1960–1994) d'être victime d'un accident pendant la course. «C'est là que nous avons compris pour la première fois que cela devenait vraiment dangereux», se souvient Corinna Schumacher.

Après l'accident de Roland Ratzenberger lors des qualifications, l'annulation du Grand Prix aurait été évoquée dans le paddock. «J'aurais souhaité qu'ils ne courent pas», raconte Corinna Schumacher. «Michael a également dit qu'ils ne devaient pas courir. Mais quand la décision est de 'courir', alors il faut courir.»

Michael Schumacher a donc pris le départ et a remporté la troisième course de la saison. Une victoire dont il n'a pas pu se réjouir, comme le raconte Corinna Schumacher: «Il a pleuré dans le bus et m'a dit qu'il se demandait s'il voulait courir la prochaine course.»

Pas d'information sur son état de santé

La première saison de Michael Schumacher en tant que champion du monde s'est poursuivie de manière mouvementée même après Imola. Il a été disqualifié aux courses de Silverstone et de Spa. En Italie et au Portugal, il n'a même pas été autorisé à prendre le départ en raison d'une suspension (non-respect d'un drapeau noir).

Ainsi, malgré la supériorité de sa Benetton, Michael Schumacher a dû, lors de la dernière course à Adélaïde, percuter son rival Damon Hill (Williams) pour s'assurer le titre. C'est pourquoi 1994 a également vu naître le surnom «Schumi le tricheur».

Il est intéressant de noter que, dans ce documentaire également, la famille ne donne aucune information sur l'état de santé du pilote aux 91 victoires en Grand Prix. Même près de 13 ans après son accident de ski.