C'est le chaos chez Ferrari, Lewis Hamilton s'agace

Le Grand Prix de Monza s’annonce électrique avec un duel attendu entre Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Tandis que Lando Norris prolonge avec McLaren, Ferrari plonge dans le chaos malgré un hommage à Michael Schumacher. La faute à qui? Lewis Hamilton.

Roger Benoit

Le Grand Prix de Monza approche. Et le petit monde de la F1 devient fou!

Lando Norris a prolongé son contrat

La Formule 1 ne semble pas vouloir embarquer ses problèmes de transferts outre-mer. À l’image de Max Verstappen, qui reste chez Red Bull, le champion du monde Lando Norris vient lui aussi de prolonger son contrat avec McLaren jusqu’en 2030. Alpine, qui comptera Gucci parmi ses sponsors dès 2027, a par ailleurs prolongé d’une année le contrat de Franco Colapinto. À moins d’un énorme coup de théâtre, seules Haas et Racing Bulls ont donc encore des baquets à attribuer.

Chaos chez Ferrari

Direction Monza. L’Autodromo sera une nouvelle fois plein à craquer et promet une ambiance électrique. Un Italien, Kimi Antonelli, leader du championnat du monde au volant de sa Mercedes, défiera le Britannique Lewis Hamilton dans sa Ferrari. Difficile de faire plus intense.

Mais chez les Rouges, c’est actuellement le chaos. Lewis Hamilton, qui ne compte que 59 points, ne mâche pas ses mots: «Aux Pays-Bas, chez Mercedes, on a vu ce qu’était un véritable esprit d’équipe. Chez nous, le principe des consignes d’équipe n’a manifestement toujours pas été compris!»

Malgré tout, le septuple champion du monde a lui aussi prolongé son contrat avec Ferrari pour 2027. Et, en hommage à Michael Schumacher, la Scuderia a repeint sa monoplace aux couleurs de celle avec laquelle l’Allemand avait décroché sa première victoire à Monza, en 1996: les touches de blanc ont disparu, laissant davantage de place au noir aux côtés du rouge. La Ferrari de Michael Schumacher s’était imposée à cinq reprises à Monza.

Kimi Antonelli et la malédiction de Monza

Pour Kimi Antonelli, l'Autodromo n’a pas toujours été un terrain de jeu idyllique. En 2024, à seulement 18 ans, il avait participé à sa première séance d’essais libres avant de voir son aventure s’arrêter après deux tours. Les critiques avaient alors fusé. Elles avaient continué en 2025, lorsque Kimi n’avait obtenu à Monza que son meilleur résultat européen de la saison avec une neuvième place (!).

Aujourd’hui, les voix négatives se sont tues et les éloges affluent du monde entier. Dimanche prochain, il devra toutefois s’élancer au moins dix places plus loin sur la grille en raison d’un changement de moteur.

« ’ai beaucoup de travail pour limiter les dégâts», a confié Kimi à Blick lors de son rendez-vous horloger avec IWC, cette semaine à Schaffhouse. Le livre qui lui a été offert, «Formel Wahnsinn», lui a particulièrement plu pour ses «superbes photos».

Le scandale des consignes d’équipe

Monza 2025 est entré dans l’histoire à cause de McLaren et du scandale des consignes d’équipe. Le leader du championnat du monde, Oscar Piastri, et son coéquipier Lando Norris se battaient pour la deuxième place derrière le vainqueur Max Verstappen.

À cinq tours de l’arrivée, Oscar Piastri avait dépassé Lando Norris après une erreur des mécaniciens lors de l’arrêt au stand du Britannique. McLaren avait immédiatement réagi en ordonnant à l’Australien de rendre sa position à son coéquipier.

Une décision qui avait profondément marqué Oscar Piastri – et qui continue manifestement de le hanter aujourd’hui. Ironie de l’histoire: ce sont finalement les trois points ainsi «offerts» qui avaient permis à Lando Norris de décrocher le titre mondial, avec seulement deux points d’avance sur Max Verstappen.

Voici désormais les cotes des bookmakers britanniques pour la course au titre : Kimi Antonelli est donné favori à 1,3 contre 1, devant Land Norris (9,5 contre 1). Lewis Hamilton et George Russell suivent, tous deux à 14 contre 1. Charles Leclerc est coté à 27 contre 1, tandis que Max Verstappen apparaît comme un outsider à 55 contre 1.