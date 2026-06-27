George Russell partira en pole position au GP d'Autriche

Pour la 11e fois de sa carrière, le pilote Mercedes s'est montré le plus rapide lors des qualifications. En Autriche, il s'élancera devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

ATS Agence télégraphique suisse

George Russell s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix d'Autriche. Le pilote britannique a dominé les qualifications samedi à Spielberg au volant de sa Mercedes.

Actuellement troisième du classement des pilotes, Russell a devancé les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton. Dimanche, le vainqueur du dernier GP d'Australie s'élancera en pole position pour la 11e fois de sa carrière, la quatrième en 2026.

Si Russell a bien réussi le meilleur temps à l'issue des qualifications déterminant la grille de départ provisoire du GP, la direction de course a indiqué pendant quelques minutes qu'elle «enquêtait» pour savoir si le Britannique n'avait pas été chronométré juste au moment d'un accident du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Ce dernier finit 5e des qualifications, derrière l'Italien Kimi Antonelli en Mercedes.