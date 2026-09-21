Kimi Antonelli (20 ans), le plus grand talent de ces dix dernières années en Formule 1, file tout droit vers son premier titre de champion du monde, fort de ses huit victoires remportées cette saison au volant de sa Mercedes. Qui peut le stopper? Une panne, c'est tout.

Roger Benoit

Le pilote de la Flèche d’Argent, Kimi Antonelli, qui porte le numéro 12 en hommage à son idole Ayrton Senna, n’a abandonné qu’une seule fois cette saison, à Barcelone, en raison d’un problème de batterie. Autant dire qu’il vaut mieux éviter de parier contre l’Italien. Ceux qui tenteraient malgré tout leur chance chez les bookmakers anglais ne gagneraient que 45 centimes pour une mise de 10 francs.

Max Verstappen en quête d’une 72e victoire

Pour le quadruple champion du monde Max Verstappen, les choses sont claires: «Aucun d’entre nous n’aura vraiment sa chance face à Kimi en 2026. L’alliance avec Mercedes est tout simplement trop forte!»

À Bakou, samedi (départ à 13h), puis jusqu’à la fin de la saison, probablement à Imola, le Néerlandais n’aura donc qu’un seul objectif: décrocher sa 72e victoire en Grand Prix. C’est le nombre de succès que Michael Schumacher avait remportés avec Ferrari. L’Allemand en avait ajouté 19 avec Benetton.

Toujours sur le podium avec Kimi

Max Verstappen, qui n’a plus gagné depuis la finale de la saison 2025 à Abu Dhabi, partage un autre point commun avec ses six derniers podiums: à chaque fois, Kimi Antonelli se trouvait lui aussi sur la plus haute marche!

Mercredi dernier, à Silverstone, la superstar de Red Bull a une nouvelle fois démontré qu’elle évoluait dans une autre dimension. Après 14 tours, soit un peu plus de 30 minutes sur un tracé spécialement aménagé, il avait déjà doublé ses 100 adversaires en karting!

Quand les pères rêvent pour leurs fils

Max Verstappen compte désormais un autre nom célèbre parmi ses coéquipiers de la Red Bull Academy: Robin Räikkönen (11 ans). Le fils du champion du monde Ferrari 2007 Kimi Räikkönen n’a pratiquement plus de véritable adversaire dans les catégories de karting. Au plus tard dans six ans, le fils de Kimi devrait effectuer ses premiers essais en Formule 1. L’âge minimum pour prendre le départ d’un Grand Prix est désormais fixé à 18 ans.

Il est intéressant de constater que, régulièrement, certains pères semblent chercher à prolonger leur propre carrière à travers leurs enfants. C’est notamment le cas des fils de Gerhard Berger ou de Toto Wolff, le patron de Mercedes. Son père Jos Verstappen, une figure autoritaire, s’inscrit ainsi lui aussi dans cette tradition des grandes figures paternelles du sport automobile.