ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote français Isack Hadjar, qui avait manqué les trois dernières courses en raison d'une blessure au poignet gauche, fera son retour cette semaine au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Son écurie Red Bull l'a annoncé mardi.

Hadjar, qui n'a pas pu disputer les GP des Pays-Bas, d'Italie et d'Espagne, va ainsi retrouver son baquet qui avait été occupé par le Néo-Zélandais Liam Lawson, lequel retournera chez Racing Bulls à Bakou. Lawson a terminé 7e à Zandvoort, 14e à Monza et 6e à Madrid.

Le Japonais Yuki Tsunoda, qui avait de son côté remplacé le Néo-Zélandais au volant de la Racing Bulls durant ces trois courses, va retourner à son rôle de pilote de réserve. Il avait réussi à inscrire le point de la 10e place à Monza.

Huitième du classement

Hadjar, qui fêtera ses 22 ans lundi, s'est blessé au poignet gauche lors d'un entraînement durant la trêve estivale. Il occupe la 8e place du classement du Championnat du monde avec 71 points. Il est notamment monté sur le podium du Grand Prix de Monaco (3e) et restait sur une série de sept Top 6 consécutifs avant sa blessure.

Le Français dispute sa deuxième saison en F1 après avoir été vice-champion de F2 en 2024. Après une belle année de rookie chez Racing Bulls en 2025, il a rejoint Red Bull et le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen cette saison.