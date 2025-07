Frédéric Vasseur veut «répondre aux attentes» des supporters et de la direction de Ferrari. Photo: IMAGO/NurPhoto

Le Français Frédéric Vasseur a prolongé son contrat pour plusieurs années à la tête de l'écurie Ferrari a annoncé jeudi l'écurie italienne de Formule 1 dans un communiqué. Annoncé sur le départ par la presse italienne, le patron de la Scuderia est reconduit malgré une première moitié de saison décevante.

En poste depuis 2023, le Français avait été soutenu publiquement par ses pilotes, le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Lewis Hamilton. Jeudi, Ferrari a donc mis fin à l'incertitude en prolongeant Frédéric Vasseur en tant que team principal «pour les saisons de Formule 1 à venir».

Dernier sacre en 2007

Si Ferrari détient toujours le record du nombre de titres de champion du monde chez les constructeurs, le dernier remonte déjà à 2008 et les tifosi s'impatientent. Le dernier sacre chez les pilotes en rouge remonte lui à 2007 avec Kimi Raïkkonen.

«Reconnaissant de la confiance» que Ferrari lui accorde, Frédéric Vasseur évoque lui le «défi» qui l'attend après avoir «posé des bases solides» lors de ses 30 premiers mois aux commandes. Frédéric Vasseur veut désormais «franchir ensemble la prochaine étape» et «répondre aux attentes» des supporters et de la direction de Ferrari.

Mais le titre 2025 semble déjà promis à McLaren, ultra-dominant cette année: Oscar Piastri et Lando Norris ont plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne sont eux que 5e et 6e du classement. Chez les constructeurs, Ferrari est deuxième, mais McLaren est hors de portée avec 268 points d'avance.