Double champion du monde avec Michael Schumacher dans les années 1990, Flavio Briatore a marqué l'histoire de la Formule 1. La légende italienne affirme qu'il est aujourd'hui impossible d'avoir un accès direct au pilote.

Gian Andrea Achermann

Flavio Briatore figure parmi les plus grandes légendes de la Formule 1. À 75 ans, le conseiller exécutif d'Alpine reste l'une des personnalités les plus emblématiques et les plus brillantes du paddock, et ces dernières années, il a régulièrement fait la une pour des raisons tant positives que négatives.

Physiquement moins en forme qu'autrefois

Lors du lancement de l'équipe Alpine dans le port de Barcelone, Flavio Briatore attire immédiatement l'attention: l'Italien ne semble plus au meilleur de sa forme physique. A son arrivée, il se dirige vers l'entrée en boitillant, avant d'être rappelé par un responsable d'Alpine pour poser devant les voitures de sport de la marque – une perspective qui ne semble guère le motiver.

De manière générale, Flavio Briatore donne l'impression que tout cela ne l'intéresse pas vraiment. Dans le langage des plus jeunes, on dirait qu'il est «nonchalant». Mais dès qu'une question évoque sa collaboration avec Michael Schumacher, avec qui il a remporté les titres mondiaux 1994 et 1995 chez Benetton, l'Italien s'anime soudainement.

Il évoque alors son passé avec l'ancien pilote allemand et ce qu'il en retient. «Je veux me souvenir de Michael un million de fois. Je veux me souvenir de lui tel qu'il était.» Flavio Briatore explique être toujours en contact avec les proches de Michael Schumacher. Un contact direct avec l'ancien champion? «Impossible.»

«Je suis un bon père»

Durant l'événement, Flavio Briatore ne cesse de rappeler les ambitions élevées d'Alpine pour la saison à venir et multiplie les éloges concernant la nouvelle monoplace et ses performances attendues. Face aux médias internationaux, il n'hésite pas non plus à se mettre en avant. «Je suis un bon père», affirme-t-il.

Il explique être régulièrement en contact avec son fils Nathan Briatore (15 ans) et sa fille Leni Olumi Klum (21 ans), née de sa relation avec Heidi Klum. Même si ses enfants vivent à Los Angeles et que la distance complique parfois les choses, Flavio Briatore assure qu'ils forment une «famille parfaite».

Il aimposé le passage aux moteurs Mercedes

À l'approche de la nouvelle saison, Flavio Briatore se montre très confiant dans le potentiel de son équipe. «Il n'y a plus d'excuses pour ne pas livrer la marchandise.» Alpine utilisera désormais des moteurs Mercedes, identiques à ceux de l'écurie championne du monde McLaren. Une décision que Flavio Briatore a personnellement poussée. Aucun plan B n'a jamais été envisagé. «Je veux discuter avec les meilleurs. Avec les deuxièmes? Aucun intérêt!»

Reste que la puissance du moteur doit s'accompagner d'un châssis performant. Or, après les premiers essais, Alpine n'a pas fait mieux qu'une sixième place sur onze équipes dans le classement établi par Blick. Un résultat encore loin des ambitions affichées.