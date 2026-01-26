Les premiers tests et l'absence de Max Verstappen

Avec seulement sept des onze écuries, les cinq jours de tests de la Formule 1 ont débuté à Barcelone. Avec une température d'asphalte de sept degrés, les écuries n’en sauront guère plus avant les essais de Bahreïn à la mi-février.

Roger Benoit

À 9 heures, Andrea Kimi Antonelli est le premier à s’élancer sur la piste au volant de la Mercedes, devant Gabriel Bortoleto sur Audi et Franco Colapinto sur Alpine, désormais motorisée par Mercedes. Un premier succès symbolique dans le nouveau duel entre constructeurs allemands en Grands Prix.

Williams, grand absent

Cinquième du dernier championnat du monde, Williams avait déjà déclaré forfait pour Barcelone il y a une semaine, comme Blick l’avait révélé, en raison de pièces restées bloquées en production. Les champions du monde McLaren, tout comme Ferrari et Aston Martin, n’envisagent pas de rouler avant mardi ou mercredi.

Jusqu’à vendredi, chaque équipe ne pourra prendre la piste que trois jours au maximum sur le circuit de 4,657 km. Le 14 juin marquera la dernière date inscrite au calendrier, avant le déménagement des F1 vers Madrid.

McLaren temporise

Aperçue lundi sur Internet dans une couleur type camouflage, McLaren ne dévoilera ses célèbres couleurs orange qu’à Bahreïn, dans le désert, devant les propriétaires de l’écurie.

À Barcelone, les équipes cherchent avant tout la discrétion. Pas question d’alimenter les critiques dans les médias ou à la télévision. À la mi-journée, le système de chronométrage a même été brièvement coupé, tandis que la sécurité était renforcée après l’intrusion de quelques fans dans une zone normalement fermée du circuit.

Trois drapeaux rouges

La crainte de l’espionnage règne dans le paddock, et les rumeurs circulent à la moindre occasion. Peu avant midi, les essais ont ainsi été interrompus à trois reprises par des drapeaux rouges: Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson (Racing Bulls) sont sortis de la piste, sans provoquer de véritables accidents.

Les équipes se montrent particulièrement prudentes avec les nouveaux ailerons. Désormais, les pilotes peuvent ajuster les éléments aérodynamiques avant et arrière depuis le cockpit. Le DRS a disparu: il n’est plus nécessaire d’être à moins d’une seconde du pilote précédent pour modifier l’aileron arrière.

Comme ces systèmes fonctionnent désormais de manière hydraulique, un aileron avant endommagé ne peut plus être remplacé aussi rapidement. Les pilotes doivent donc éviter autant que possible tout choc frontal.

Max Verstappen sur Mercedes

Les premières images ne permettent pas encore de tirer des conclusions techniques. Chacun dissimule ses cartes, bluffe et brouille les pistes. Jusqu’à la pause de midi, Isack Hadjar sur la Red Bull et Andrea Kimi Antonelli figuraient parmi les plus rapides. Du côté des «taureaux», tout indique que le moteur maison, développé avec l’aide de Ford, répond aux attentes. Son nom, DM01, rend hommage au fondateur de l’équipe Dietrich Mateschitz, décédé en 2022.

C’est désormais officiel: Max Verstappen effectuera ses premiers tours de roue en course dès le mois de mars au volant d’une Mercedes GT3, après un premier test à Estoril en décembre. L’objectif est clair: préparer sa participation aux 24 Heures du Nürburgring. Une opportunité rendue possible par une modification du calendrier de la Nordschleife.

C’est sur ce tracé mythique, l’«enfer vert», que le Néerlandais s’était déjà illustré lors de sa première apparition, signant des temps records et une victoire.

Rumeurs autour de Schumi

Lorsque l'actualité est (encore) pauvre, les médias sociaux britanniques prennent généralement le relais. Cette fois-ci avec la «nouvelle» que Michael Schumacher (57 ans), victime d'un accident le 29 décembre 2013, n'est plus obligé de rester au lit.

Selon les rumeurs, le septuple champion devrait à l'avenir se déplacer en fauteuil roulant. Au moins, les Britanniques ne parlent pas d'un miracle ou d'un prompt rétablissement.