Fernando Alonso va être père pour la première fois.

Une belle nouvelle en Formule 1. Fernando Alonso et sa petite amie Melissa Jimenez attendent leur premier enfant.

Julian Sigrist

La star de la Formule 1 Fernando Alonso va devenir père pour la première fois, rapporte le quotidien espagnol «Hola». Aux côtés de Max Verstappen, Nico Hülkenberg et Sergio Pérez, l’Espagnol sera ainsi, la saison prochaine, le quatrième père présent sur la grille. L’enfant du double champion du monde de 44 ans et de sa compagne Melissa Jimenez, journaliste spécialisée en Formule 1 pour la plateforme de streaming DAZN, devrait naître au mois de mars prochain.

Alonso et Jimenez sont en couple depuis 2023. S’il s’agira du premier enfant pour le pilote Aston Martin, sa compagne a déjà deux filles et un fils, issus de son mariage avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund Marc Bartra (34 ans), qu’elle a intégrés à cette nouvelle relation.

«Je trouverai mon bonheur dans cela»

Selon «Hola», fonder une famille a toujours représenté pour Alonso son «objectif ultime» et un «rêve inachevé». Le pilote espagnol l’expliquait lui-même en 2023 dans une interview accordée au «New York Times»: «Je veux fonder une famille. C’est le plus grand rêve de ma vie. En raison de mon mode de vie, je n’ai pas encore pu le réaliser. Lorsque j’arrêterai la compétition, je trouverai mon bonheur dans cela».

Cette future paternité pourrait-elle accélérer la fin de sa carrière? Sous contrat avec Aston Martin jusqu’en 2026, Alonso a récemment déclaré au quotidien «AS»: «Cela dépendra de la façon dont je me sentirai l’an prochain, physiquement et mentalement. Si la voiture est performante, il y a de bonnes chances que ce soit ma dernière saison.»