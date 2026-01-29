Audi fait une pause, Lewis Hamilton part en tête-à-queue

Derniers roulages avant Bahreïn: Aston Martin intrigue avec son AMR26, Mercedes impressionne déjà. Entre attentes, doutes et surprises, le plateau F1 s’observe avant d'aller à Bahreïn.

Roger Benoit

Seules six équipes ont utilisé le jeudi pour effectuer un dernier shakedown avant les six jours d’essais dans le désert de Bahreïn. Durant la matinée, Hamilton est parti en tête-à-queue. Un incident qui a presque fait figure de seul fait marquant de la journée.

Première sortie en fin d’après-midi

La grande question concerne l’AMR26, annoncée en grande pompe: que vaut réellement la nouvelle Aston Martin, conçue sous la direction du gourou de l’aérodynamique Adrian Newey? L’ingénieur, fort de plus de 200 victoires en Grand Prix avec McLaren, Williams et Red Bull, ne souhaite manifestement offrir à aucune équipe l’occasion de copier l’un des éléments de sa voiture avant de se rendre à Bahreïn. Aston Martin a donc pris la piste en toute discrétion, au crépuscule, avec une monoplace entièrement noire, pour un roulage très limité.

L’outsider à surveiller…

Du côté de Williams, aucun souci n’est attendu sur le plan moteur. En revanche, Honda, désormais partenaire d’Aston Martin après sa séparation avec Red Bull, cherche avant tout à accumuler des kilomètres. Pour cette première sortie, Lance Stroll était au volant. Le Canadien a toutefois dû immobiliser la voiture en piste après seulement six tours. Vendredi, c’est Fernando Alonso, 44 ans, qui doit prendre le relais.

Tant que les deux pilotes se contentent d’enchaîner les tours sans chercher la performance, Aston Martin continuera d’être considérée comme un outsider potentiellement dangereux. Mais pour combien de temps? Réussite ou échec, la question reste ouverte. En interne, certaines premières voix évoquent déjà des solutions radicales concernant l’AMR26.

Audi mise tout sur vendredi

La quatrième journée d’essais a une nouvelle fois servi de transition pour Audi. L’équipe allemande prévoit de mettre en application, vendredi, les enseignements tirés d’environ 450 kilomètres parcourus jusqu’ici. «Le moral est bon dans l’équipe. Nous attendons tous avec impatience ce que ces journées d’essais apporteront encore avant le départ pour l’Australie», explique Nico Hülkenberg, pilier et moteur d’un projet particulièrement ambitieux.

Les temps de test non officiels du jeudi George Russell (Mercedes): 1:16.445 (78 tours) Kimi Antonelli (Mercedes): 1:17.081 (90) Charles Leclerc (Ferrari): 1:18.223 (83) Oscar Piastri (McLaren): 1:18.419 (48) Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:18.451 (47) Lewis Hamilton (Ferrari): 1:18.654 (87) Liam Lawson (Racing Bulls): 1:18.840 (64) Sergio Perez (Cadillac): 1:21.024 (66) Lance Stroll (Aston Martin): 1:46.404 (5) George Russell (Mercedes): 1:16.445 (78 tours) Kimi Antonelli (Mercedes): 1:17.081 (90) Charles Leclerc (Ferrari): 1:18.223 (83) Oscar Piastri (McLaren): 1:18.419 (48) Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:18.451 (47) Lewis Hamilton (Ferrari): 1:18.654 (87) Liam Lawson (Racing Bulls): 1:18.840 (64) Sergio Perez (Cadillac): 1:21.024 (66) Lance Stroll (Aston Martin): 1:46.404 (5)

Qui peut rivaliser avec Mercedes?

Mercedes a déjà utilisé ses trois journées d’essais autorisées et surpris l’ensemble du paddock avec plus de 2000 kilomètres couverts, assortis de meilleurs temps très nets. De nombreux experts s’y attendaient: les nouveaux règlements n’ont jamais provoqué de panique chez Mercedes. Comme en 2014, lors de l’introduction de l’ère hybride. Entre 2014 et 2020, l’écurie avait alors remporté sept titres mondiaux consécutifs.