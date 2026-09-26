Kimi Antonelli réussira-t-il un nouveau miracle à Bakou?

Que réserve la Formule 1 à ses fans ce samedi? La 15e manche du championnat du monde, qui se déroulera samedi dans les rues de Bakou sur 51 tours, pourrait bien donner lieu à un nouveau «miracle de Monza».

Roger Benoit

Le leader du championnat du monde Kimi Antonelli (20 ans) ne s’élancera qu’en 16e position à Bakou au volant de sa Mercedes, depuis la huitième ligne – juste devant les deux Audi de Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, également décevantes.

Pour la première fois en 2026, les deux pilotes ont été éliminés dès la Q1, après seulement 18 minutes. Et cela le jour même où leur présence chez Audi pour 2027 a été confirmée. Qui plus est, au volant de la nouvelle voiture!

Et Kimi Antonelli, dans tout ça? Lors de la Q1, l’Italien a rapidement touché le mur à gauche dans le premier virage. Sa roue avant gauche s’est alors retrouvée complètement de travers.

Sous le choc, Kimi a immédiatement demandé à son équipe: « Vous ne pouvez pas réparer ça? »

Réponse catégorique: non. Kimi Antonelli a donc dû suivre la suite des qualifications depuis l’autre côté des barrières. Il a tout de même eu chaud: il s’est qualifié de justesse pour la Q2, en décrochant le 15e temps.

Même si Bakou n’est pas le temple de la vitesse qu’est Monza, Kimi devra désormais se contenter de limiter les dégâts et de grappiller quelques points sur ce circuit de 6003 mètres.

George Russell saura-t-il garder son sang-froid?

Sa victoire chez lui en Italie, décrochée après être parti de la 19e place sur la grille, restera sans doute l’un des plus grands exploits de sa carrière. Mais l’avance de 81 points dont dispose Kimi sur son coéquipier George Russell (28 ans), actuellement déchaîné, pourrait rapidement fondre, surtout si le Britannique s'impose après avoir décroché sa 12e pole position en carrière. «La Mercedes est fantastique. Mon avance de plus de huit dixièmes sur Leclerc est probablement la plus importante que j’aie jamais eue en qualifications!»

George Russell saura-t-il cette fois garder son sang-froid? À Monza, il avait été stupéfait de voir son coéquipier Kimi Antonelli revenir dangereusement dans ses rétroviseurs après seulement quelques tours.

Alpine crée la surprise

Avec sa troisième place sur la grille, à seulement un millième de seconde de la Ferrari, Oscar Piastri a une nouvelle fois envoyé un signal fort au volant de sa McLaren.

Et cela précisément sur le circuit où l’ancien leader du championnat du monde avait détruit sa voiture contre le mur en qualifications puis en course en 2025. Lors du Grand Prix, les 19 autres voitures avaient, elles, toutes rallié l’arrivée sans encombre.

L’Australien se montre optimiste: «Oui, nous avons complètement modifié la voiture et nous avons progressé jour après jour.»

Le champion du monde Lando Norris s’élancera, lui, depuis la cinquième place.

Chez Red Bull aussi, le deuxième pilote de l’équipe partira devant le leader. Alors que Max Verstappen, huitième après avoir signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres, a soudainement perdu de la puissance dans les lignes droites, Isack Hadjar, quatrième, a signé un retour réussi après trois courses d’absence.

La surprise vient d’Alpine, qui a placé Pierre Gasly (7e) et Franco Colapinto (10e) dans le top 10.

La bataille pour la cinquième place du championnat des constructeurs reste donc particulièrement serrée: Racing Bulls compte 77 points, contre 68 pour Alpine.