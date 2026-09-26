George Russell remporte le GP d'Azerbaïdjan

George Russell a remporté samedi le GP d’Azerbaïdjan à Bakou. Parti en pole, le pilote Mercedes a devancé les Red Bull de Max Verstappen et d’Isack Hadjar au terme d’une fin de course chaotique.

ATS Agence télégraphique suisse

George Russell (Mercedes) a remporté samedi le GP d'Azerbaïdjan. Le Britannique, deuxième du championnat du monde de F1, revient ainsi à 66 points de son coéquipier italien Kimi Antonelli, leader du général et 5e de cette course.

Parti en pole position, George Russell (Mercedes) s'est imposé à l'issue d'une fin de course chaotique, samedi sur le circuit urbain de Bakou, pour fêter son troisième succès de la saison. Il a devancé de 0''196 le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le «revenant» français Isack Hadjar (Red Bull) terminant 3e à 10''704.

Kimi Antonelli, qui avait gagné les deux derniers Grands Prix en Italie et en Espagne, a quant à lui bien limité la casse samedi. Le prodige italien, seulement 16e des qualifications la veille après avoir été victime d'un accident, a terminé à 14''512 de son coéquipier et n'a inscrit «que» 15 points de moins.