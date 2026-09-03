Que feront Fernando Alonso (45 ans) et Lewis Hamilton (41 ans), les deux vétérans de la Formule 1, l'année prochaine? Tout porte à croire qu'ils continueront à courir, même si l'annonce officielle se fait attendre.

Roger Benoit

Fernando Alonso et Lewis Hamilton ne courent pas seulement après la gloire et l'honneur en 2027. Les deux vétérans aimeraient bien emporter avec eux à la retraite de gros salaires. Pour Lewis Hamilton (41 ans), on parle d'environ 50 millions de dollars, pour Fernando Alonso (45 ans), de plus de 25 millions de dollars.

Lewis Hamilton joue le podium

Mais leur motivation principale reste la lutte sur la piste, le plaisir du sport et l'ambiance du circuit. Alors que Lewis Hamilton est toujours en lice pour le titre, avec 59 points de retard sur Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso, après sa superbe course à Zandvoort (9e), connaît une tendance à la hausse chez Aston Martin. Et quand la voiture verte, équipée d'un moteur japonais enfin performant, roule bien, on ne jette pas l'éponge de son plein gré.

Lewis Hamilton a même osé faire un pronostic audacieux pour la course à Monza: «Fernando peut monter sur le podium ici!» Ce serait une sensation pour l'équipe britannique, qui n'a récolté que trois points au championnat du monde jusqu'à présent.

Kimi Antonelli vers une folle remontée?

Lewis Hamilton n'a pas souhaité se prononcer sur ses propres chances lors de cette course à domicile sous les couleurs rouges. En revanche, le Britannique a reconnu les chances suivantes au leader du championnat Kimi Antonelli: «Une place entre la sixième et la huitième est possible!»

Or, l'Italien doit partir en fond de grille en raison d'un changement complet de moteur. Kimi Antonelli l'affirme: «La cinquième place serait déjà un succès!» Le jeune italien cherchera donc à limiter les dégâts.

Lewis Hamilton a réalisé son rêve

Avant son 393e départ en Grand Prix, Lewis Hamilton s'est offert un cadeau: il s'est acheté une légendaire Ferrari F40. Depuis son lancement en 1987, seuls 1315 exemplaires de ce modèle ont été commercialisés. À l'époque, il fallait encore débourser un demi-million de francs. Aujourd'hui, les F40 coûtent entre trois et quatre millions de francs.

Lewis Hamilton apprécie que Ferrari rende hommage à la première saison de Michael Schumacher chez Ferrari, il y a 30 ans, au cours de laquelle il avait remporté sa première victoire à Monza. En guise d'hommage, la voiture actuelle sera alignée aux couleurs d'époque pour la 13e manche du championnat du monde. Hamilton: «À l'usine, beaucoup de choses rappellent encore Michael. Et tout le monde continue de parler de lui avec un grand respect.»