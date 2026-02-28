La star de la Formule 1 s'est mariée en secret

Charles Leclerc s'est marié une semaine avant le début de la saison. Et ce, quelques mois seulement après ses fiançailles avec Alexandra Saint Mleux. La cérémonie se voulait discrète, mais elle a été spectaculaire.

Ramona Bieri

Une semaine avant le début de la saison (8 mars, GP d'Australie), les cloches du mariage ont sonné en Formule 1. Le pilote Ferrari Charles Leclerc (28 ans) et Alexandra Saint Mleux (24 ans) se sont mariés civilement à Monaco, en toute discrétion.

Mais tout ne s'est pas passé si secrètement que cela. Alors que les jeunes mariés sillonnent les rues au volant d'une Ferrari de collection, ils sont filmés par des fans. Les vidéos se répandent à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux.

Le vice-champion du monde 2022 (171 départs en GP, 8 victoires) et le mannequin sont officiellement en couple depuis 2023. Ce n'est qu'en novembre qu'ils ont rendu leurs fiançailles publiques. Lors de la demande en mariage, leur teckel Leo a apparemment joué un rôle important. Sur les photos que le couple partage alors sur Instagram, il porte un pendentif en forme d'os à son collier, sur lequel est écrit «Dad wants to marry you» (en français: «Papa veut t'épouser»).

Rupture amoureuse chez deux concurrents

Alexandra Saint Mleux a également reçu une bague en diamant de taille ovale et sertie en pavé avec des diamants latéraux. Coût: entre 1 et 1,5 million de francs.

Les deux ont scellé leur amour juste avant le début de la saison. Il est bien possible qu'une grande cérémonie de mariage suive ultérieurement. Tandis que Charles Leclerc se rendra en Australie, porté par le bonheur de l'amour, l'état d'esprit de ses concurrents est tout autre. Deux pilotes ont vu leur amour s'éteindre récemment.

Le champion du monde Lando Norris et Margarida Corceiro se sont séparés pour la deuxième fois déjà. Et la relation du jeune Kimi Antonelli et d'Eliska Babickova s'est également brisée. C'est l'influenceuse tchèque qui est à l'origine de la séparation.