Un détail attire l'attention chez Lando Norris, fraîchement sacré champion du monde de Formule 1. Le Britannique porte une montre suisse d'une qualité exceptionnel. La RM 72-01 de Richard Mille à son poignet coûte une fortune.

Gian Andrea Achermann

Jubilation, célébration, couronnement mondial – et, au milieu de tout ce bonheur, un détail venu de Suisse. Au poignet du tout nouveau champion du monde Lando Norris, on distingue sur le podium, lors de la remise du trophée, une montre qui s’avère être le modèle RM 72-01.

Cette pièce d’horlogerie de luxe est signée Richard Mille, une maison fondée en 1999 dans le Jura et solidement ancrée depuis longtemps dans l’univers de la Formule 1.

Comme beaucoup de pilotes, Lando Norris respecte un rituel immuable juste après la course, le jour de son sacre: retirer le casque, enfiler la casquette… puis attacher la montre. À peine titré à Abu Dhabi, il passe immédiatement au poignet ce modèle strictement limité et inaccessible au commun des mortels. Elle apparaît clairement dans toutes ses interviews, photos et vidéos de la soirée – une référence discrète, mais parfaitement assumée, à son partenariat avec l’horloger suisse.

Un prix lui aussi luxueux

Avec un prix d'environ 400'000 francs suisses, on s'attendrait peut-être à avoir devant soi une montre sertie de diamants. Mais au poignet de Lando Norris, rien ne brille. Selon le fabricant, cette montre d'exception veut au contraire séduire par son design, sa construction élaborée et son raffinement technologique.

Outre la variante «White Ceramic» de Lando Norris, il existe d'autres éditions liées au sport automobile: la RM 72-01 Charles Leclerc Monaco, dont le nom évoque déjà son éminent détenteur, ainsi qu'une version Le Mans, inspirée de la légendaire course de 24 heures.

Le multimillionnaire qui a les pieds sur terre

Le prix exorbitant n'a pas de quoi décourager Lando Norris. Que ce soit grâce à ses contrats de sponsoring, à son salaire en Formule 1 ou à de nombreux bonus, comme maintenant pour le titre de champion du monde: financièrement, le Britannique n'a plus de soucis à se faire depuis longtemps.

Il est toutefois possible que la montre n'appartienne pas au Britannique. Il arrive régulièrement que des stars apparaissent avec un exemplaire du fabricant, car les montres sont mises à leur disposition.

Lando Norris a de toute façon la réputation d'être plutôt terre à terre dans le paddock. En dehors du circuit, il aime consacrer du temps aux fans, aux médias et aux membres de l'équipe, et il a également la réputation d'être un personnage sympathique et facile à vivre. Malgré son succès, il cultive une attitude détendue et pleine d'humour et s'est ainsi forgé la réputation d'être un champion accessible. Désormais, il est également parvenu au sommet sur le plan sportif.