Margarida Corceiro (23 ans) est mannequin de lingerie, entrepreneuse et influenceuse. Elle compte 2,3 millions d'abonnés sur Instagram. Et elle est la petite amie du nouveau champion du monde de Formule 1.

Le monde de la Formule 1 a un nouveau champion - et sa compagne est également une star. Lando Norris a fêté son titre de champion du monde à Abu Dhabi avec sa petite amie Margarida Corceiro à ses côtés.

Lando Norris et Magui Corceiro étaient déjà en couple en 2024, mais ils se sont séparés un moment. En août, Lando Norris a confirmé la rupture amoureuse en disant: «Je n'ai pas de petite amie. Et je n'en ai pas besoin non plus». Mais depuis peu, les deux se sont remis en couple.

Magui Corceiro n'est pas seulement mannequin, mais aussi entrepreneuse. Elle fait de la publicité pour la lingerie et est copropriétaire d'une entreprise de maillots de bain. Avec 2,3 millions d'abonnés sur Instagram, elle a en outre une présence considérable dans les médias sociaux. Le magazine «Forbes» l'a récemment classée parmi les 30 Portugaises et Portugais de moins de 30 ans les plus influents.

«Je peux être complètement moi-même»

Lando Norris apprécie particulièrement chez Magui Corceiro son côté terre à terre. Dans une récente interview avec «Vogue», il a déclaré: «C'est quelqu'un avec qui je peux être moi-même. Très terre à terre, et elle mène aussi une vie assez folle. C'est agréable quand nous pouvons tous les deux simplement louer un bateau pour la journée ou rentrer ensemble à la maison et nous détendre». Fait explosif: Magui Corceiro était auparavant en couple avec le footballeur João Felix, tandis que Lando Norris entretenait une relation avec le mannequin Luisinha Oliveira.

Le parcours de Lando Norris vers le succès a commencé très tôt, lui qui est monté pour la première fois dans un kart à l'âge de sept ans. Son père Adam, un homme d'affaires à succès, a soutenu sa carrière dès le début. Par l'intermédiaire de sa mère, Cisca Wauman, Lando Norris possède non seulement la nationalité britannique, mais aussi la nationalité belge.

«Le dimanche, je ne mange presque rien»

En Formule 1, Lando Norris s'est fait un nom, non seulement par ses performances sur la piste, mais aussi par sa franchise. Il parle librement de ses faiblesses et de sa nervosité avant les courses: «Le dimanche, je ne mange presque rien. J'ai du mal à boire le dimanche, simplement à cause des nerfs et de la pression».

Dans sa vie privée, le nouveau champion du monde vit à Monaco et consacre son temps libre au padel, au tennis et au golf. Il est cofondateur de l'équipe de sport électronique «Quadrant» et profitera bientôt de vacances à Bali. Peut-être avec sa «nouvelle-ancienne» petite amie.