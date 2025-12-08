Champion du monde! Voici les dessous de la célébration du premier titre de Lando Norris, avec du champagne, sa petite amie et un sabordage signé Lewis Hamilton.

Cédric Heeb

Lando Norris remporte son premier titre de champion du monde! Voici les moments forts de cette victoire historique.

Les larmes de Norris

Lando Norris (26 ans) n'est champion du monde que depuis quelques minutes lorsqu'il se présente devant le micro de David Coulthard. Le Britannique est visiblement très ému: «Oh mon Dieu, cela fait longtemps que je n'ai pas pleuré. Je ne pensais pas que j'allais pleurer. Maintenant, j'ai l'air d'un loser».

Moment d'émotion avec la famille et la petite amie

Dans la foulée, il remercie ses parents: «Ils m'ont soutenu dès le début». Peu après, il a également le droit de les serrer dans ses bras. Sa maman Cisca Wauman, très heureuse, lui donne une accolade chaleureuse. Et son amie Magui Corceiro est également là. Elle embrasse son chéri et lui fait un gros bisou. Lors de la remise des prix, Lando Norris revient sur ses larmes et ses proches: «Je suis désolé qu'ils aient eu honte de moi parce que je pleure autant. Mais au moins, j'ai pu leur redonner le sourire. Je vous aime».

Le surprenant verre du vainqueur

Comme d'habitude, le champagne est servi sur le podium des vainqueurs. Alors qu'il fête l'événement avec son équipe, le jeune homme de 26 ans saisit une canette de boisson énergétique, en boit une gorgée - et semble plutôt surpris par son contenu. Lando Norris fait la grimace. Lorsqu'on lui demande s'il y avait vraiment de la boisson énergisante ou quelque chose de plus fort, comme de l'alcool, le nouveau champion du monde répond: «Ce n'était pas du tout une boisson énergisante, c'était beaucoup plus violent!»

Les plans de la fête

Comme la star de McLaren doit encore honorer divers rendez-vous obligatoires avec les médias, il ne pourra commencer la fête qu'avec du retard. «Je vais faire la fête à fond. J'espère que mes amis ont déjà bu beaucoup de verres, car je veux faire la fête avec eux. Il s'agit plus d'eux que de moi». Il veut célébrer le titre de champion du monde avec tout le monde, «avec les mécaniciens, les ingénieurs». Puis il se souvient: «Mince, nous avons des tests mardi... eh bien». Mais cette pensée disparaît rapidement. Plus tard, des vidéos de Lando Norris apparaissent dans un club, hurlant avec ferveur «Sweet Caroline» et «We are the Champions» (voir vidéo ci-dessus).

Les mots chaleureux de son premier coéquipier

L'un des premiers à se féliciter est Carlos Sainz. L'Espagnol a été le premier coéquipier de Lando Norris en 2019, lorsque le jeune homme, alors âgé de 19 ans, arrivait en Formule 1. Déjà à l'époque, il avait vu à quel point le Britannique pouvait être rapide, comme le dit l'Espagnol dans une interview avec Sky: «Je suis très heureux pour lui, il est extrêmement talentueux. Mais je suis surtout heureux pour lui en tant que personne. Car il ne suit pas les stéréotypes habituels d'un champion du monde. Il est toujours resté fidèle à lui-même et a prouvé que l'on peut être champion du monde en étant un gentil garçon et que l'on n'a pas besoin d'être dur et désagréable pour y parvenir».

Lewis Hamilton saborde l'interview

Lando Norris est le premier Britannique depuis Lewis Hamilton à devenir champion du monde de Formule 1. La dernière fois que le pilote de 40 ans y est parvenu, c'était en 2020, avant que Max Verstappen ne s'empare de quatre titres consécutifs. Alors que Lando Norris se trouve au milieu d'une interview télévisée, Lewis Hamilton s'interpose et prend son compatriote dans ses bras. Le pilote Ferrari lui lance: «Je suis tellement heureux pour toi. Je te l'avais dit». Réponse de Lando Norris: «J'apprécie beaucoup». Plus tard, Lewis Hamilton déclare dans sa propre interview: «Célébrer son premier titre de champion du monde est très spécial. Je suis très fier de lui». Puis le septuple champion du monde révèle: «Je lui ai dit avant le week-end que ce qu'il faisait fonctionnait et qu'il ne devait rien changer».