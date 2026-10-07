Valtteri Bottas va de la Malaisie à Singapour... à vélo

Entre les Grands Prix de Sepang et de Singapour, le pilote finlandais a choisi le vélo pour rallier la cité-Etat depuis la Malaisie. Une initiative privée, a assuré Cadillac.

AFP Agence France-Presse

Le pilote de F1 Valtteri Bottas (Cadillac) a trouvé un moyen inédit pour se rendre de Sepang, où s’est déroulé le dernier Grand Prix dimanche, jusqu’à Singapour, lieu ce week-end de la prochaine course: pas d’avion privé pour le Finlandais, qui effectue les plus de 350 kilomètres entre les deux circuits... à vélo!

«Oui, je pédale jusqu’à Singapour sur les routes de terre moins fréquentées. On se retrouve là-bas!», a posté sur X et Instagram Valtteri Bottas, avec des vidéos et des photos de lui sur son vélo de gravel sur des pistes, chemins et routes asphaltées entre Sepang, à 60 kilomètres au sud de Kuala Lumpur, et la frontière avec la cité-Etat de Singapour, distante de 350 km, à l’extrême sud de la Malaisie. Dans les paysages de carte postale de l’Asie du Sud-Est tropicale.

Une vitesse moyenne de 28 km/h

Selon l’application Strava de suivi des sportifs, Valtteri Bottas, un athlète de 37 ans et cycliste accompli, a d’abord roulé dimanche soir de Sepang à Port Dickson, 56 km en un peu plus de deux heures. Le deuxième jour, il a pédalé près de 162 km en 5h45, à une vitesse moyenne de 28 km/h.

Aux dernières nouvelles, Valtteri Bottas est passé à Malacca et Muar et devrait arriver à Johor Bahru, à la frontière entre la Malaisie et la cité-Etat de Singapour.

Le voyage de 350 km devait durer trois jours, jusqu’à mercredi soir, voire jeudi matin, car Valtteri Bottas, comme tous les autres pilotes, a l’obligation de participer à la journée des médias avec interviews et conférence de presse jeudi après-midi. Cadillac a indiqué à l’AFP qu’il s’agissait d’une «activité privée» personnelle.

Le GP urbain de Singapour, qui se dispute de nuit et dont les premiers essais commencent vendredi, se court en général avec des taux d’humidité de 80% à 90% et des températures dépassant les 30°C. En Malaisie, qui accueillait le week-end dernier le GP de Bahreïn, les pilotes sont partis avec une heure et demie de retard en raison d’une énorme averse de mousson.

Encore aucun point cette année

Valtteri Bottas est sorti de la piste et a abandonné au 9e tour et présenté ses «excuses» à Cadillac, nouvelle écurie américaine du paddock qui n’a marqué aucun point cette année, ni avec le Finlandais ni avec son coéquipier mexicain Sergio Perez, avant-dernier et dernier du classement.

Valtteri Bottas court en F1 depuis 2013, a remporté dix victoires et 67 podiums et a été deux fois vice-champion du monde en 2019 et 2020 chez Mercedes, aux côtés du Britannique Lewis Hamilton.

Cycliste émérite, il a pris part aux Championnats du monde de gravel en 2024 en Belgique, et sa compagne n’est autre que Tiffany Cromwell, une cycliste professionnelle australienne.