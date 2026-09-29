Zinédine Zidane s’enflamme après le but de Michael Olise

Longtemps accrochée par la Belgique, la France s’est imposée 1-0 à Bruxelles grâce à un but spectaculaire de Michael Olise à la 88e minute. Les Bleus enchaînent avec Zinédine Zidane.

Lynn Piubel

Michael Olise (24 ans) a offert à Zinédine Zidane (54 ans) une deuxième victoire pour ses débuts à la tête de l’équipe de France. Après un succès 1-0 en Turquie lors de la première journée, les Bleus ont longtemps semblé se diriger vers un match nul face à la Belgique, au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Mais à la 88e minute, l’ailier du Bayern Munich a fait basculer la rencontre.

Sur une contre-attaque rapide, Michael Olise s’est joué de plusieurs défenseurs belges avant de glisser le ballon au fond des filets. Un but spectaculaire qui a permis à la France de s’imposer 1-0 et d’enchaîner avec une deuxième victoire sous les ordres de Zinédine Zidane. Avec six points, les Bleus occupent désormais la tête du groupe A1 de la Ligue des Nations. La Belgique et l’Italie comptent trois points chacune, tandis que la Turquie n’en a encore aucun.

Le but de Michael Olise a déclenché une véritable explosion de joie chez Zinédine Zidane. Le sélectionneur français a longé la ligne de touche en courant avant de laisser éclater ses émotions. Pris par l’euphorie, il est même allé jusqu’à envoyer un ballon dans le ciel bruxellois. Zinédine Zidane a expliqué sa réaction après la rencontre: «Je l’ai suivi, je l’ai vu slalomer et je me suis dit qu’il allait marquer. En tout cas, j’ai moi aussi tout donné.»

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Zinédine Zidane sous le charme

Après la rencontre, Zinédine Zidane n’a pas tari d’éloges sur Michael Olise. «C’est du talent à l’état pur», s’est enthousiasmé le champion du monde 1998. Le sélectionneur français a notamment souligné la capacité de son ailier à «ressentir le jeu». Selon lui, Michael Olise sait quand accélérer, partir en dribble ou, au contraire, ralentir le rythme.

Pour Michael Olise, il s’agit d’une nouvelle prestation remarquable sous les ordres du nouveau sélectionneur. Quelques jours plus tôt, il s’était déjà montré décisif lors de la victoire 1-0 en Turquie en servant Kylian Mbappé (27 ans) sur le but de la victoire. Le capitaine français était cette fois absent à Bruxelles en raison d’une blessure au genou.

Kylian Mbappé avait pourtant été l’un des premiers à se réjouir de l’arrivée de Zinédine Zidane. Avant même sa prise de fonction, il avait décrit leur future collaboration comme «un moment digne d’un film», en référence à son ancienne idole. Pour ses deux premiers matches à la tête des Bleus, Zinédine Zidane a donc obtenu deux victoires. Et Michael Olise a joué un rôle déterminant dans les deux rencontres.

La France n’aura toutefois pas beaucoup de temps pour savourer ce nouveau succès. Vendredi, elle accueillera déjà l’Italie à Paris pour la troisième journée de la Ligue des Nations.