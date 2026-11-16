Winsley Boteli titulaire en pointe face à l'Ecosse

Murat Yakin a fait son choix: Winsley Boteli sera titulaire en pointe ce lundi face à l'Ecosse. Comme annoncé, Alvyn Sanches va lui aussi débuter cette rencontre. Le sélectionneur a opéré énormément de changements par rapport au match nul à Maribor.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Trois joueurs vont fêter leur première titularisation pour la Nati ce lundi soir en attaque: Alvyn Sanches, Samuel Ballet et Winsley Boteli! C'est donc peu dire que l'offensive de l'équipe de Suisse sera inexpérimentée sur le plan international, sans être dénuée de talent pour autant.

Le sélectionneur a choisi d'aligner une défense à trois centraux avec Eray Cömert, Adrian Bajrami et Nico Elvedi. Les deux pistons seront romands: Isaac Schmidt et Zachary Athekame. A mi-terrain, Remo Freuler fêtera sa 100e sélection et sera accompagné d'Ardon Jashari.

Trois titulaires par rapport à vendredi

Enfin, dans les buts, Yvon Mvogo aura l'honneur de représenter la Nati une fois de plus.

Il ne reste ainsi que trois titulaires par rapport à l'équipe alignée vendredi à Maribor: Remo Freuler, Zachary Athekame et Nico Elvedi. Murat Yakin avait promis qu'il n'y aurait pas onze changements et il a, en quelque sorte, tenu parole...

En face, l'Ecosse aligne une équipe impressionnante avec les cadors John McGinn, Scott McTominay, Billy Gilmour, Lewis Ferguson et Andy Robertson, notamment.

L'arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie, un officiel très expérimenté.

Suisse: Mvogo; Cömert, Elvedi, Bajrami; Athekame, Freuler, Jashari, Schmidt; Sanches, Ballet; Boteli.

Ecosse: Gunn; Porteous, Graham, Tierney; Hickey, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; McBurnie, McTominay.