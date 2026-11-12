Voici comment va se dérouler la suite de la Ligue des nations pour la Suisse

Après la longue pause internationale de septembre et d'octobre, qui comprenait quatre matches, les deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations sont au programme. La Suisse devrait retrouver la Ligue A et se placer en bonne position pour les qualifications à l'Euro.

En bref Les deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations

La Nati tout près de retrouver la Ligue A

La victoire de groupe offre également une sécurité pour les qualifications à l'Euro

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Grâce à quatre victoires lors de ses quatre premiers matches, la Nati domine son groupe B1 et se trouve tout près de son retour dans la division supérieure de la Ligue des nations. L'équipe de Murat Yakin doit maintenant franchir les deux dernières étapes contre la Slovénie (13 novembre) et l'Écosse (16 novembre), avant de pouvoir se consacrer aux qualifications à l'Euro au printemps plutôt qu'aux barrages de la Ligue des nations.

La Nati devrait disputer ces derniers si elle ne terminait la phase de groupes qu'au 2e rang. Son adversaire serait une nation classée 3e ou 4e de la Ligue A. En tant que probable vainqueure de groupe, la Nati devrait toutefois éviter ce scénario et aborder les qualifications à l'Euro avec un peu plus de sérénité.

Date Événement Lieu 26 septembre, 20h45 Macédoine du Nord – Suisse (0-3) Skopje 29 septembre, 20h45 Écosse – Suisse (0-3) Glasgow 3 octobre, 20h45 Suisse – Slovénie (2-1) Lucerne 6 octobre, 20h45 Suisse – Macédoine du Nord (3-0) Lucerne 13 novembre, 20h45 Slovénie – Suisse Maribor 16 novembre, 20h45 Suisse – Écosse Saint-Gall 6 décembre (heure encore inconnue) Tirage au sort des groupes de qualifications à l'Euro Belfast

La victoire de groupe offre une sécurité pour les qualifications à l'Euro 2028

Car en remportant son groupe, la Suisse ne retrouvera pas seulement la Ligue A: elle s'offrira également un filet de sécurité si elle trébuche lors des qualifications pour le prochain Euro en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en République d'Irlande. Les qualifications débuteront en mars 2027 avec 12 groupes, les vainqueurs et les huit meilleurs deuxièmes se qualifiant directement pour le tournoi.

Les chapeaux ne sont pas encore connus. Mais comme la Nati évolue uniquement en Ligue B dans la Ligue des nations, le chapeau 1 lui est inaccessible. Elle aura donc certainement une des très grandes nations dans son groupe de qualifications à l'Euro. Un faux pas, et la 2e place serait soudain menacée.

Et c'est précisément là que la victoire de groupe dans la campagne actuelle de la Ligue des nations pourrait s'avérer payante. Car si la qualification directe pour l'Euro échoue, un dernier détour par les barrages reste possible. Ceux-ci réuniront les pays qui compteront parmi les quatre plus mauvais deuxièmes de groupe des qualifications ainsi que les vainqueurs de groupe de la Ligue des nations 2026/27 les mieux classés et non qualifiés. Donc aussi ceux de la Ligue B, puisque les vainqueurs de la Ligue A décrochent généralement leur billet pour l'Euro par le biais des qualifications.

La Nati devra-t-elle avoir recours à ce rattrapage? La réponse ne sera connue qu'après la fin des qualifications à l'Euro, en novembre 2027. Sa simple existence devrait toutefois donner un petit sentiment de sécurité à Murat Yakin et à ses joueurs.