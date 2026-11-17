La Nati féminine veut participer à la Coupe du monde 2027 au Brésil. Pour y arriver, l'équipe de Rafel Navarro devra franchir l'obstacle autrichien en play-offs. La sélection est désormais connue. Alayah Pilgrim est de retour, tandis que Ramona Bachmann manque toujours à l'appel.

En bref La Nati suisse affrontera l'Autriche en play-off pour la Coupe du monde. Le match aller aura lieu le 1er décembre à Berne

Alayah Pilgrim fait son retour dans la sélection, Ramona Bachmann manque toujours à l'appel

Rafel Navarro mise sur ses valeurs sûres et s'attend à un duel serré contre l'Autriche

Lynn Piubel

La Nati féminine suisse jouera une partie de son avenir début décembre face à l'Autriche, au deuxième tour des play-offs de qualification pour la Coupe du monde. Pour l'équipe de Rafel Navarro, l'enjeu est immense: décrocher son billet pour le tournoi organisé l'été prochain au Brésil.

Une victoire lors de cette double confrontation ne garantirait toutefois pas encore une qualification directe. Tout dépendra également des sept autres affiches de ce deuxième tour. Si les équipes issues de la Ligue A de la Ligue des nations remportent toutes leur duel, la Suisse devra encore passer par les barrages intercontinentaux, en février, pour tenter de décrocher l'une des dernières places disponibles. En revanche, une élimination face à l'Autriche mettrait définitivement fin à ses espoirs de participer au Mondial.

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«Je pense que l'Autriche est notre adversaire le plus coriace depuis le début des qualifications. C'est une bonne équipe, avec un bon entraîneur. Ce sera un duel serré», prévient le sélectionneur Rafel Navarro lors de l'annonce de son effectif. Ces dernières semaines, le Catalan s'est également rendu en Angleterre et en Allemagne pour observer ses joueuses en club, mais aussi certaines de leurs futures adversaires autrichiennes.

Sa sélection a peu évolué par rapport au dernier rassemblement. Alayah Pilgrim (23 ans) fait son retour. L'attaquante de l'AS Roma a récemment inscrit des buts décisifs, aussi bien en Ligue des champions contre Servette qu'en championnat. La défenseuse de Servette Amina Muratovic (20 ans) retrouve également le groupe.

La porte reste ouverte pour Ramona Bachmann

Rafel Navarro entend toutefois miser sur la continuité et un groupe qu'il connaît bien. «Nous ne changeons pas beaucoup de joueuses. Nous avons commencé il y a environ un an avec ce groupe. Elles savent désormais ce que le staff et moi attendons d'elles et comprennent notre manière de travailler. Nous estimons que ce sont actuellement les joueuses les mieux placées pour nous aider à atteindre notre objectif: la Coupe du monde.»

Ramona Bachmann (35 ans) est toujours absente. Le sélectionneur de la Nati a pourtant échangé à plusieurs reprises ces dernières semaines avec l'attaquante aux 153 sélections, sans pour autant fermer définitivement la porte à un retour. «J'ai beaucoup de respect pour elle. Nous avons été en contact ces dernières semaines et avons beaucoup discuté. Elle connaît mon opinion: à mes yeux, certaines joueuses font actuellement mieux qu'elle. Mais nous lui laissons la porte ouverte.»

Pour l'heure, toute l'attention est tournée vers la double confrontation contre l'Autriche. Près de 20'000 billets ont déjà trouvé preneur pour le match aller, qui se disputera le mardi 1er décembre à 19h au Wankdorf de Berne. Le retour est programmé le 5 décembre à Vienne (16h10).