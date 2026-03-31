Aujourd'hui, Mohamed Amoura est un attaquant bien établi de Bundesliga et de l'équipe nationale d'Algérie. Ancien directeur sportif du FC Lugano, Carlos Da Silva se souvient de son passage au Tessin, entre 2021 et 2023.

Thomas Freiburghaus Journaliste

17 buts en 66 parties sous le maillot du FC Lugano. Sur le plan comptable, Mohamed Amoura n’a pas marqué au fer rouge la Super League, de 2021 à 2023. Mais son passage dans le Tessin marque la première étape de l’Algérien sur le continent européen. Depuis, le buteur de poche (1m70) a électrifié les pelouses belges et allemandes, et marqué 19 buts en 43 sélections avec l'Algérie.

Barrière de la langue

Pourtant, tout a commencé de manière compliquée sur les rives du lac de Lugano. «Les premiers mois ont été difficiles», se remémore Carlos Da Silva, coordinateur puis directeur sportif du FC Lugano arrivé, lui aussi, à l’été 2021 au club. À 21 ans, Mohamed Amoura débarque depuis l’Algérie, d'où il sort d’une saison à 15 buts en championnat avec l’ES Sétif. C’est le Chicago Fire (même propriétaire que le FC Lugano) qui a ciblé le joueur. À défaut de vouloir signer aux États-Unis, le petit Algérien atterrit en Suisse.

Problème: il ne parle ni l’italien, ni même le français, seulement l’arabe. «J’étais seul. On a parfois dit que je n'avais pas fait d’effort pour m’adapter, mais j’ai pris des cours d’Italien. C’était juste une période difficile», avait déclaré le principal intéressé au média belge Het Laatste Nieuws fin 2023. «Quand on a vu son importance, on a pris un traducteur pour l’intégrer le plus vite possible», raconte Carlos Da Silva. La présence du Tunisien Mohamed Belhadj dans l’effectif luganais facilite aussi son intégration. «Mis à part la langue, il était toujours à 100%. On a vu le potentiel. Il était très rapide et capable de changer les matches», dit l’ancien directeur sportif luganais.

Pas souvent titulaire

«Mais tactiquement, c’était difficile, continue-t-il. Il courait un peu partout, voulait prendre le ballon depuis l’arrière et dribbler tout le monde.» Les semaines passant, Mohamed Amoura s’adapte, progresse, plante ses premiers pions et soulève la Coupe de Suisse 2022. Lors de sa deuxième saison, le buteur algérien inscrit même huit buts en championnat, sans pour autant être titulaire indiscutable (seulement dix titularisations).

«D’une semaine à l’autre, je passais de titulaire à remplaçant, sans trop comprendre. Et quand je demandais des explications au coach, il me disait d’aller voir le directeur sportif, et inversement», racontait Mohamed Amoura à SoFoot. Carlos Da Silva se souvient de cette période où il était «entre le joueur et l’entraîneur». Une situation qu'il qualifie «difficile à gérer». «Il n’était pas toujours titulaire et avait changé les matches quand il était rentré. L’entraîneur voulait le garder dans ce rôle», se rappelle le directeur sportif de l'époque, qui parle aussi d'une concurrence offensive accrue (Steffen, Zelar, Aliseda).

Liverpool terrassé par Mohamed Amoura

Au final – et même si Carlos Da Silva regrette «de ne pas avoir pu en voir encore plus à Lugano» –, Mohamed Amoura est vendu à l’Union Saint-Gilloise (Belgique) pour quelque quatre millions d’euros, à l’été 2023. «Un bon deal pour un joueur pas à 100% titulaire», juge-t-il.

La suite ressemble à un petit conte de fée pour celui qui vient d'une famille modeste en Algérie: une saison à 22 buts et 7 passes décisives dans l’USG de Cameron Puertas, dont un but et une passe décisive dans la victoire en Ligue des champions face à Liverpool. Une année plus tard, il file à Wolfsburg (d’abord en prêt payant, puis pour près de 15 millions d’euros) et brille directement en Bundesliga (10 buts et 12 passes décisives en championnat pour sa première saison).

Enfin un but à la Coupe du monde?

«Il a fait un très grand parcours depuis Lugano», sourit Carlos Da Silva, qui qualifie «petit Amoura» de «très bon garçon, avec un grand cœur, mais aussi une grande ambition». L’Algérien n’a jamais caché son envie de jouer un jour en Premier League.

Mais avant de penser à cela se profile d'abord la Coupe du monde 2026, à laquelle vont participer les Fennecs. Si Mohamed Amoura n’a pas brillé à la CAN en début d’année (zéro but), il pourrait bien être titulaire sur le front l’attaque algérienne, malgré les critiques sur son profil et son manque de polyvalence. Le rapide attaquant espère y marquer son premier but dans une compétition internationale, après avoir inscrit dix buts et délivré quatre passes décisives en douze matches lors des qualifications.

Rendez-vous le 17 juin à Kansas City, face à l’Argentine. Pour continuer de gravir les échelons: de Sétif aux États-Unis, sans omettre son crucial passage dans le Tessin.