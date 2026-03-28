Les quatre buts encaissés par la Nati face à l'Allemagne ont agacé Murat Yakin, lequel assume pleinement sa décision de changer dix joueurs de champ en cours de rencontre. «La priorité, c'est de préparer le match contre le Qatar en juin», assure le sélectionneur.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Seul Gregor Kobel a disputé 90 minutes ce vendredi face à l'Allemagne! Murat Yakin a profité de cette rencontre face à la Mannschaft (perdue 4-3) pour tester vingt joueurs de champ, ce qui est une première dans l'histoire de l'équipe de Suisse. Et ce n'est pas le fait d'avoir perdu qui va lui donner des regrets d'avoir effectué autant de changements.

«On aurait aimé rester à 3-3 en fin de match»

«La priorité absolue, c'est le premier match de la Coupe du monde face au Qatar, c'est pour cela que nous voulons voir le plus de joueurs possible», assume le sélectionneur. «Le but, c'est de trouver la bonne stratégie pour ce match», dit-il avec conviction, expliquant avoir pu tirer des enseignements de ce revers. «On aurait aimé rester à 3-3 en fin de match, cela aurait été un joli score pour un match amical. Mais on a encaissé un but de trop», s'est-il cependant agacé, lui qui n'a pas apprécié les errements défensifs de son équipe.

Florian Wirtz, la grande classe

«Nous avons fait trop d'erreurs individuelles. Et quand on change autant de joueurs, on manque de stabilité, c'est sûr. Nous avons joué contre une très bonne équipe, nous avons pu tirer des enseignements. Ils ont beaucoup de classe individuelle. Nous avons été fautifs sur certains buts, notamment sur les coups de pied arrêtés. Nous aurions dû mener 3-1 et surtout ne pas encaisser ce but juste avant la pause. Offensivement, nous avons fait des bonnes choses. Défensivement, on peut travailler», a-t-il reconnu, avant de saluer la classe des joueurs allemands, en particulier Florian Wirtz. «Il a été excellent, pas seulement avec ses buts. C'est un joueur à part», l'a-t-il complimenté.

Au milieu de tous ces changements, le sélectionneur a pris une décision étonnante, celle de titulariser Denis Zakaria au poste de latéral droit dans une défense à quatre. Certes, le Genevois évoluait dans un rôle hybride, puisqu'il était censé apporter le surnombre au milieu lorsque la Suisse avait le ballon, mais Murat Yakin était conscient de ne pas lui avoir fait un cadeau en le faisant entrer ainsi à la pause.

Latéral droit, pas un cadeau pour Denis Zakaria

«Ce n'est pas sa position habituelle, c'est sûr. Il est entré dans une phase compliquée, alors que nous étions sous pression et challengés défensivement», a indiqué le technicien, en tirant des parallèles avec les positionnements de Joshua Kimmich au Bayern et de Federico Valvede au Real. «Ce sont aussi des milieux de terrain qui évoluent sur le côté en défense, des joueurs intelligents et polyvalents comme Denis», a-t-il assuré. «Denis a montré ses qualités ce soir, c'était planifié ainsi avec lui, nous en avions parlé ensemble.» La fameuse idée de Murat Yakin n'était donc pas de faire évoluer le Genevois au coeur d'une défense à cinq, comme à Monaco, mais bien de le faire jouer latéral droit.

Des changements aussi mardi en Norvège?

Le sélectionneur va-t-il également largement faire tourner mardi en Norvège ou cherchera-t-il à avoir plus de stabilité, notamment sur le plan défensif? «Nous avons un plan clair pour les deux matches. Nous sommes au printemps, dans une phase où les joueurs sont très sollicités en club. Nous voulons dominer les rencontres, c'est sûr, mais nous devons prendre tous les paramètres en compte.» Sous-entendu: il faudra là aussi gérer les temps de jeu. Ce devrait malheureusement être sans Noah Okafor, lequel a ressenti des douleurs musculaires à l'échauffement ce vendredi. «J'aurais aimé l'aligner ce soir, c'est dommage», a regretté Murat Yakin.