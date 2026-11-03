Un attaquant de Tenerife meurt après un choc avec un gardien

L’attaquant du CD Tenerife Jesús de Miguel, 30 ans, est décédé mardi matin. Il avait été violemment percuté par le gardien d’Andorra lundi soir, en fin de match de Segunda División.

Blick Sport

Le football espagnol est en deuil. Le CD Tenerife a annoncé mardi matin la mort de son attaquant Jesús de Miguel. Le Madrilène de 30 ans n’a pas survécu au choc terrible subi la veille au soir, au stade Heliodoro Rodríguez López.

Lundi, face au FC Andorra, le score était de 2-2 dans le temps additionnel lorsque l’attaquant s’est lancé à la poursuite d’un long ballon. Sorti loin de sa cage pour dégager, le gardien andorran Jesús Owono l’a percuté de plein fouet, le genou en avant. Jesús de Miguel s’est effondré, inconscient. Victime d’un arrêt cardiorespiratoire, il a été réanimé sur la pelouse avant d’être évacué en ambulance vers l’hôpital universitaire de Candelaria, où il a été admis aux soins intensifs. L’arbitre a exclu le portier et suspendu la rencontre, dans un stade plongé dans le silence et sous le regard de coéquipiers sidérés.

Le club avait d’abord évoqué un état grave mais stable. Durant la nuit, la situation neurologique du joueur s’est détériorée. «Brisés par la douleur, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai», a écrit le Tenerife dans son communiqué.

Né le 21 septembre 1996 à Madrid, formé à Leganés, Jesús de Miguel avait gravi patiemment tous les échelons du football espagnol. Passé par l’Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Navalcarnero et Unionistas, il avait ensuite vécu trois saisons à Castellón, avec qui il avait fêté une promotion et découvert la Segunda División. Un parcours brutalement interrompu à 30 ans.

Du côté d’Andorra, on assure que l’action n’avait aucune intention de nuire. Selon la radio COPE, Jesús Owono est très affecté et souhaite présenter ses excuses à la famille le moment venu.