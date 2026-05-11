La finale d'un tournoi de football pour enfants a viré au drame dans en France. Matthéo, 9 ans, a été roué de coups par plusieurs joueurs adverses après le coup de sifflet final.

Ce qui devait être une fête du football pour enfants a viré au drame vendredi 8 mai à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. A l'issue de la finale d'un tournoi opposant l'AS Auchy-les-Mines à l'AFC Creil, Matthéo, 9 ans, a été violemment agressé par plusieurs joueurs adverses.

Selon le témoignage de son père Matthieu, également entraîneur de l'équipe d'Auchy-les-Mines, la scène s'est produite juste après le coup de sifflet final. Alors qu'il allait saluer l'entraîneur adverse, il a aperçu son fils au sol, recroquevillé et encerclé par plusieurs enfants.

«Je vois mon gamin mourir»

«Ils étaient en train de taper dessus. Ils sont venus à cinq sur lui, ils l'ont agressé, mis au sol et roué de coups…», raconte-t-il encore sous le choc à RMC Sport. «J'ai couru pour essayer de sauver mon fils. Parce que moi, je vois mon gamin mourir.»

Le père de Matthéo dit ne pas comprendre l'origine d'une telle violence, d'autant que l'AFC Creil venait de remporter le tournoi. Pris en charge par les pompiers, Matthéo souffre de plusieurs contusions. Si son état physique est désormais stabilisé, les conséquences psychologiques restent importantes. «Les nuits suivant l'agression, il s'est réveillé plusieurs fois en disant: «Non, laissez-moi tranquille, ne me frappez pas…», confie son père.

Matthieu reproche également aux éducateurs de l'AFC Creil de ne pas être intervenus suffisamment rapidement et de ne pas avoir aidé à identifier les jeunes agresseurs. Il affirme aussi avoir été choqué de voir des membres du club célébrer la victoire pendant que son fils se trouvait dans le camion des pompiers. Déterminé à obtenir justice, le père de famille a porté plainte. «Il ne faut pas qu'il y ait un enfant tué pour qu'on agisse», insiste-t-il.

Le club condamne les faits

De son côté, le président de l'AFC Creil, Sliman Layadi, a condamné ces violences. Bien qu'absent lors de la rencontre, il affirme avoir visionné une vidéo des faits. «On condamne toute forme de violence qui n'a pas sa place sur un terrain de foot», a-t-il déclaré à RMC Sport.

Le club a également publié un communiqué sur les réseaux sociaux afin de présenter ses excuses à Matthéo et à sa famille. L'AFC Creil annonce l'ouverture d'une enquête interne et promet de prendre «toutes les mesures disciplinaires nécessaires».