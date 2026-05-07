Federico Valverde souffre d'un traumatisme crânien!

Le Real Madrid bascule dans la folie complète! A la suite de l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, ce jeudi dans le vestiaire du Real Madrid, le milieu de terrain uruguayen a dû être transporté à l'hôpital. Le club madrilène a communiqué dans la soirée au sujet de son état de santé.
«A la suite des examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué un traumatisme crânien. Valverde est à son domicile en bonne santé et devra se reposer pendant dix à quatorze jours, conformément aux protocoles médicaux pour ce diagnostic», a écrit le Real Madrid de manière très officielle.
Le club madrilène plonge dans une crise profonde et son vestiaire est en train de complètement imploser.
Le Real précise d'ailleurs qu'à la suite «des événements survenus ce matin lors de l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des dossiers disciplinaires» contre les deux joueurs.
D'après les médias espagnols, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni et aurait commis une faute sur le milieu de terrain international français. Les deux joueurs auraient ensuite poursuivi leur altercation dans le vestiaire, où l'Uruguayen a été blessé.
Dans un message posté sur son compte Instagram, Valverde a évoqué un «incident» avec un coéquipier, sans nommer Tchouaméni. «La fatigue de la compétition et la frustration ont fait dégénérer la situation», explique-t-il.
Le titre pourrait se jouer dimanche
Le joueur uruguayen explique avoir «accidentellement heurté une table» durant une «dispute». «À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et je ne l'ai pas frappé non plus», assure-t-il.
Éliminé en quart de finale de la LChampions League par le Bayern Munich et loin du leader Barcelone en Liga, le Real Madrid est sous tension, menacé d'une deuxième année consécutive sans trophée majeur. Le Real se déplace à Barcelone dimanche lors d'un clasico qui pourrait sceller le sort de la Liga. Les Merengue comptent en effet 11 points de retard sur les Catalans, qui remporteront le championnat s'ils ne perdent pas ce match.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
34
11
53
6
Celta Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
34
-1
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
34
-13
39
13
Espanyol Barcelone
34
-14
39
14
CF Elche
34
-8
38
15
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
34
-15
38
17
FC Séville
34
-14
37
18
Deportivo Alaves
34
-13
36
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
34
-28
28