Sydney Schertenleib et Iman Beney seront-elles honorées?

Deux Suissesses figurent dans la liste des dix finalistes du Golden Girl, le trophée qui récompense la meilleure joueuse de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le nom de la lauréate sera connu en novembre.

Blick Sport

La Suisse sera doublement représentée dans la course au Golden Girl 2026. Iman Beney (Manchester City) et Sydney Schertenleib (FC Barcelone) font partie des dix finalistes dévoilées ce vendredi à Turin par le quotidien italien Tuttosport, organisateur de la distinction.

Seules la Suède, avec Smilla Holmberg (Arsenal) et Felicia Schröder (Real Madrid), et l’Italie, avec Giulia Galli (Barcelone) et Azzurra Gallo (Toulouse), placent également deux joueuses dans la liste. Le FC Barcelone est le club le plus représenté, avec trois nominées: Schertenleib, Galli et Clara Serrajordi.

Née en 2006 à Yverdon-les-Bains et formée en Valais avant de passer par YB, Iman Beney a rejoint Manchester City à l’été 2025. Pour sa première saison en Angleterre, l’attaquante a été sacrée championne de WSL. Elle y a inscrit son premier but à la 90e minute face à Arsenal (3-2) en octobre 2025 et a contribué à la qualification pour la finale de la FA Cup, compétition dont elle a terminé meilleure passeuse. Elle était déjà nominée lors de l’édition 2025.

Sydney Schertenleib, née en 2007 à Zurich, évolue au Barça depuis 2024 après être passée par le FC Zurich et GC. Elle a d’abord joué avec la réserve avant de débuter en Liga F en novembre 2024. L’attaquante s’est installée dans la rotation de l’équipe première catalane et a notamment marqué lors du Clásico remporté 4-0 face au Real Madrid en novembre 2025. Elle a pris la première place du classement NXGN 2026 de Goal, consacré aux meilleurs jeunes talents.

La liste est complétée par Veerle Buurman (Chelsea), Maeline Mendy (Paris FC) et Alara Şehitler (Bayern Munich). Le nom de la lauréate sera dévoilé en novembre.

Créé en 2022, le Golden Girl n’a encore jamais été remporté par une Suissesse. L’Allemande Jule Brand (Wolfsburg) a inauguré le palmarès, avant la Colombienne Linda Caicedo (Real Madrid) en 2023 et l’Espagnole Vicky López (FC Barcelone) en 2024. La tenante du titre est l’Anglaise Michelle Agyemang, sacrée en 2025 alors qu’elle appartenait à Arsenal.