Surprise: Yverdon fait tomber Young Boys!

Christian Finkbeiner

YB restait sur six victoires consécutives. Mais la série des Bernoises a pris fin dans le Nord vaudois! Après un début de saison poussif, l'équipe d'Imke Wübbenhorst semblait avoir trouvé son rythme de croisière. Les finalistes des play-off de la saison dernière ont pourtant été stoppées net par Yverdon.

À la 78e minute, Maeva Sogan a fait chavirer le Stade Municipal en signant un superbe solo pour inscrire le 2-0. La réduction du score d'Anja Klingenstein, peu avant le coup de sifflet final, a relancé le suspense, mais trop tard. À la 95e minute, Maja Jelcic a eu l'égalisation au bout du pied. Seule face au but, elle a toutefois manqué le cadre et laissé la victoire aux Nord-Vaudoises, qui avaient ouvert la marque grâce à Chloé Le Franc.

Une nouvelle reine chez les buteuses

Dans le même temps, Servette a conforté sa place de leader. Quatre jours après sa courte défaite en Champions League face à l'AS Roma, la formation genevoise a largement dominé Lucerne (5-1). La Polonaise Magdalena Sobal s'est offert un doublé et s'empare de la tête du classement des buteuses. Elle a trouvé le chemin des filets à six reprises lors de ses quatre dernières rencontres.

Une scène pour le moins insolite s'est également produite à Bâle. Opposé à Aarau à domicile, le FC Bâle a rapidement ouvert le score grâce à Lea Eisenring, avant de concéder l'égalisation dès la 19e minute. Sur une tête d'Eriona Elezi, le ballon a heurté la barre transversale avant de retomber. L'arbitre Déborah Anex a estimé qu'il avait franchi la ligne, accordant ainsi un but fantôme aux Argoviennes. Les Bâloises ne se sont toutefois pas laissé déstabiliser longtemps. Alice Berti a inscrit le but de la victoire avant la pause, sur une passe décisive de Coumba Sow.

Cinq buts en neuf minutes!

Le dernier du classement, Saint-Gall, et le FC Zurich ont offert un véritable festival offensif. Les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire 3-3, avec cinq buts inscrits entre la 70e et la 79e minute.

Après un début de saison prometteur sous les ordres de l'entraîneur intérimaire Alessandro Mangiarratti, les Zurichoises peinent toujours à trouver leur rythme sous la direction de Martina Voss-Tecklenburg. L'ancienne sélectionneuse de la Nati a pris ses fonctions au début du mois d'octobre.