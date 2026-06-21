Le FC Bâle entame la nouvelle saison: après une dernière saison décevante, le capitaine Xherdan Shaqiri réclame des renforts au sein de l'équipe. Il conditionne son propre avenir au FCB aux transferts de l'été.

Andri Bäggli

Le FC Bâle a repris l'entraînement après la pause estivale. Alors que deux séances ouvertes au public sont prévues mercredi, les médias ont déjà pu assister à la reprise mardi.

Après une saison décevante, l'objectif est clair: retrouver les sommets du football suisse et lutter à nouveau pour le titre. Mais pour y parvenir, le chantier reste important, notamment sur le marché des transferts. A ce jour, Jonas Omlin est la seule recrue estivale du club.

Une situation qui préoccupe Xherdan Shaqiri. Le capitaine bâlois attend des renforts et ne s'en cache pas. «J'ai dit lors de nos discussions que j'avais besoin d'être entouré de joueurs de qualité. Les joueurs qui viennent doivent s'engager à 100% pour le FC Bâle», affirme-t-il.

Un avenir lié au mercato?

Sous contrat jusqu'à l'été 2027, Xherdan Shaqiri laisse même entendre que son avenir pourrait dépendre du déroulement de cette période des transferts. «Je suis serein pour l'instant. Dans le football, il n'y a jamais de certitudes, donc je garde toutes les options ouvertes. Il est aussi possible que je parte. Dans le football comme dans la vie, tout est possible.»

Un message fort envoyé par la figure emblématique du FC Bâle. Le joueur de 34 ans assure qu'il observera attentivement les mouvements du club avant de prendre une décision. «Ce qui se passe durant ce mercato est très important. Je veux avoir une bonne équipe autour de moi, la mener et en tirer le meilleur. Je dois être performant, mais pour cela j'ai aussi besoin de mes coéquipiers.»

Malgré tout, Xherdan Shaqiri insiste sur son envie de poursuivre l'aventure au Parc Saint-Jacques. «Je ne veux pas partir. J'ai encore une année de contrat et je suis très tranquille. Nous sommes en contact avec David Degen concernant mon avenir.»

La Coupe du monde ralentit le marché

Le FC Bâle a déjà vu plusieurs cadres quitter le club. Xherdan Shaqiri regrette notamment les départs de Marwin Hitz et de Dominik Schmid. «Nous avons perdu deux figures importantes de l'équipe.»

Concernant Dominik Schmid, il se montre toutefois compréhensif. «C'est toujours dommage de perdre un joueur de cette qualité. Mais c'était aussi une belle opportunité pour lui de tenter une expérience à l'étranger. Cela peut également l'aider à se rapprocher de l'équipe de Suisse.»

L'entraîneur Stephan Lichtsteiner est lui aussi conscient que l'effectif est encore incomplet. «C'est très difficile en Suisse, car nous reprenons très tôt. Et avec la Coupe du monde qui se déroule actuellement, tout prend encore plus de temps.» Le technicien souligne les difficultés du recrutement. «Nous ne pouvons pas simplement aller chercher les joueurs que nous voulons. Les profils qui nous intéressent ont souvent plusieurs offres. C'est un travail complexe qui demande beaucoup de persuasion.»

Renforcer l'attaque en priorité

Le fait de ne pas encore connaître son effectif définitif ne préoccupe pas excessivement Stephan Lichtsteiner. «Il faut rester réaliste. Le championnat ne se gagne ni en septembre ni en octobre. Je suis convaincu que nous aurons bientôt un groupe qui constituera notre base pour la saison.»

Pour l'ancien international suisse, les priorités sont claires. «Nous avons besoin de davantage de qualité offensive. C'est ce qui nous a manqué la saison dernière. Nous n'avons pas marqué assez de buts. Avec le départ de Dominik Schmid, il nous manque également un joueur au poste d'arrière gauche.»