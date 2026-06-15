La Coupe du monde a eu lieu pour la première fois aux Etats-Unis en 1994 et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur leur parcours. Aujourd'hui, Yvan Quentin.

Thomas Freiburghaus

Au cours de sa carrière, Yvan Quentin a joué pour Sion, Xamax et le FC Zurich et a fêté deux titres de champion et trois victoires en Coupe de Suisse. Il a disputé 41 matches internationaux avec la Nati et a participé à la Coupe du monde 1994 et à l'Euro 1996. Le Valaisan de 56 ans a terminé sa carrière à Malte. Aujourd'hui, il travaille dans le domaine des ressources humaines au sein de l'administration du canton du Valais.

Qu’est-ce qui te vient à l’esprit quand tu vois cette photo?

C’est en lien avec la Coupe du monde 1994. Pour Blick, il fallait trouver quelque chose qui nous faisait penser aux États-Unis. Moi, j’ai pris le football américain, c’était le sport le plus connu là-bas. Pour le shooting, j’ai dû revêtir l’équipement entier, c’était une première. J’aurais pu mettre plein de choses, mais je ne voulais pas être déguisé en Statue de la Liberté (rires).

Quel moment de la Coupe du monde 1994 t’a particulièrement marqué?

Ce qui m’avait épaté, c’était le fait d’être transportés presque comme des présidents. On avait quatre ou cinq voitures de police devant et derrière, des motards. Ils bloquaient toutes les routes pour se rendre aux entraînements et aux matches. Ça reste quelque chose d’assez impressionnant, tout était bien organisé, on n’a pas eu une minute de bouchon. Et il y a aussi ce fameux stade de Detroit, jouer dans un dôme fermé, où ça sent le pop-corn.

Avec qui partageais-tu ta chambre?

On avait la possibilité d’aller seul en chambre. Il y en a qui ont pris des chambres à deux, comme Thomas Bickel et Alain Sutter, qui avaient l’habitude d’être tout le temps ensemble en club. Mais moi, j’ai pris une chambre seul. C’était mieux, on a vécu presque plus d’un mois et demi ensemble, entre la préparation et la compétition. Donc là-bas, j’ai voulu un peu de répit.

Qu’est-ce que vous faisiez pendant votre temps libre?

On avait une salle de jeux à disposition, où les joueurs pouvaient aller, avec babyfoot, flipper. Mais je dois dire que je n’y ai pas beaucoup été. Ce n’était pas non plus encore tout à fait l’époque des consoles. Donc c’était principalement des soins et du repos entre les matches. Je n’ai pas non plus le souvenir de visites. Mais il n’y a pas d’ennui, le temps entre les rencontres n’est pas grand, on a assez à faire.

Avec qui as-tu échangé ton maillot durant la Coupe du monde?

Je dois avoir les quatre maillots des adversaires, même si je ne les ai plus en tête. De mon côté, peu importe qui c’était, ça se faisait spontanément en fin de match, en se touchant la main, on échangeait le maillot. Ce n’était pas la course à la star de l’autre équipe. Mais c’est important de garder quelque chose en souvenir, la Suisse ne se qualifiait pas tous les quatre ans, à l’époque.

Quel était le montant de ta prime de Coupe du monde et qu’en as-tu fait?

Ça devait être dans les 60’000 francs. C’est sûr que c’est bien moins élevé que maintenant, mais pour un joueur suisse qui jouait en Suisse, c’était déjà une très jolie prime. Il fallait avoir joué les matches, on avait des primes de victoires. Tout est parti gentiment, sans extravagance. Et les impôts ne nous ont pas ratés (rires).

Qui était ton meilleur pote en équipe de Suisse et pourquoi?

Meilleur ami, c’est un peu fort comme terme, je n’en ai jamais eu dans le foot. Mais je m’entendais bien avec tout le monde. On était quand même la défense de Sion aux États-Unis, donc c’est clair qu’il y a des affinités un peu plus fortes avec certains. On se tenait plus facilement les Romands ensemble. Mais j’ai eu la chance de bien m'entendre avec tout le monde.

Avec quel joueur de l’équipe de Suisse es-tu encore en contact étroit aujourd’hui?

Andy Egli avait créé cette équipe de foot des «Suisse Legends», qui fait des matches de gala. Donc j’en ai revu plusieurs. J’ai aussi fait la connaissance d’anciens de la Nati, qui ont joué bien avant moi. Sinon, ça m’arrive de recroiser mes anciens coéquipiers qui habitent en Valais. Des gars comme Marco Pascolo ou Alain Geiger n’habitent pas loin. Et j’ai gardé des copains hors de l’équipe nationale. Si je vais sur Zurich, je vais envoyer un message à Urs Fischer.

Seras-tu à nouveau présent sur place pour cette Coupe du monde? Si oui, avec qui?

Non, j’ai des vacances prévues autre part. Mais je vais suivre la Suisse comme tous les supporters de la Nati. Je vais me trouver une petite terrasse pour regarder ça, tranquille.

Jusqu’où ira la Suisse?

Il faut déjà passer le premier tour. Je pense que la première place de groupe est largement atteignable. Pour les seizièmes, ça dépendra de l’adversaire. Tout peut arriver, vraiment.

Qui sera champion du monde?

Je n’ai pas de favori. Mais on retrouvera les grosses équipes, dans tous les cas. L’Allemagne, l’Angleterre. La France, c’est costaud aussi. Moi, j’aime bien les Anglais, leur mentalité. J’ai toujours aimé le foot anglais, je le préfère au foot français ou au foot italien. Même si pour ces derniers, on n’a même pas à en discuter, ils ne sont pas au Mondial (rires).

Quel a été ton plus beau souvenir en tant que footballeur?

J’ai eu la chance de gagner plusieurs Coupes de Suisse et plusieurs titres de champion suisse. J’ai aussi participé à un Euro et un Mondial. Donc c’est difficile d’en sortir un. Ça pourrait être la Coupe de Suisse 1997, avec Sion. Mais il y en a trop, j’ai eu de la chance pour ça.

Le meilleur footballeur suisse de l’histoire?

C’est compliqué. Il faut regarder sur la durée de la carrière, le palmarès. Chappi, ç’a été l’un des premiers suisses à jouer dans un grand club à l’étranger, à être titulaire à Dortmund. Shaqiri a fait plusieurs clubs à l’étranger sans vraiment être titulaire. Par rapport à ça, donc, plutôt Stéphane. Après, on a aussi un Xhaka qui fait une énorme carrière. On ne l’entend pas beaucoup, ce n’est pas une star comme Ronaldo ou Mbappé, mais partout où il va, ça fonctionne.

Ton meilleur adversaire et coéquipier?

J’ai toujours eu un peu de difficultés face aux joueurs rapides. Des gars comme Chassot ou Varela. Avec Carlos, on n’arrêtait pas de s’engueuler sur le terrain. Ça reste des bons souvenirs après coup. Mais je n’ai pas forcément de gars qui m’ont marqué, même en équipe nationale, face à des équipes étrangères.