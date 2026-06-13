Granit Xhaka a mis les choses au point à quelques heures de défier le Qatar: le capitaine de la Nati l'assure, sa relation avec Murat Yakin est bonne. Et son coup de gueule de samedi ne doit pas être interprété comme autre chose qu'une volonté farouche de gagner.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a souri lorsque Blick lui a rapporté les propos de Julen Lopetegui, lequel, assis sur la même chaise que le sélectionneur de la Nati, avait affirmé que la Suisse faisait partie des meilleures nations à cette Coupe du monde et que pour avoir une chance de la battre, le Qatar devrait jouer à douze. «Il est très expérimenté, c'est un renard très rusé... Il sait pourquoi il dit ça», a contré Murat Yakin, sans vouloir cependant nier l'essentiel: la Suisse veut trois points ce samedi, et rien d'autre.

Un peu de nervosité quand même?

«Nous avons bien analysé le Qatar et nous savons à quoi nous attendre. Nous connaissons tous les détails de notre adversaire. Ce qu'on maîtrise moins, c'est l'inconnue du début d'une nouvelle compétition. Il peut y avoir un peu de nervosité dans notre équipe, même si je pense que nous sommes assez expérimentés pour l'éviter. On veut être dominants, trouver des solutions, imposer notre jeu. Toute l'équipe se réjouit du match de demain», a-t-il assuré.

Et la Nati, clairement, veut les trois points. «Gagner le premier match, c'est très important, au-delà de l'aspect comptable. C'est bien pour l'ambiance dans le groupe, pour la dynamique», a-t-il enchaîné, refusant bien sûr de répondre à la fameuse question concernant la tactique. La Suisse jouera-t-elle à trois ou à quatre derrière? «Nous avons des joueurs expérimentés qui s'adaptent à tous les systèmes», a évacué Murat Yakin dans un sourire.

Cette conférence de presse a également (et surtout?) été l'occasion d'afficher une belle unité avec son capitaine Granit Xhaka, l'homme qui avait décidé de «sonner les cloches» à tout le monde après le match nul face à l'Australie (1-1) samedi dernier. Un journaliste alémanique a demandé au capitaine de l'équipe de Suisse de commenter ses déclarations, six jours plus tard, en utilisant le terme «sauer», que l'on peut traduire par «fâché». «Je n'étais pas 'sauer'. Si je le suis un jour, tu t'en rendras compte, c'est autre chose», a répondu Granit Xhaka du tac au tac, sous le regard amusé de Murat Yakin.

«Je n'étais pas fâché, mais je suis un joueur qui entre sur le terrain pour gagner. J'ai donné mon avis, qui n'avait rien à voir avec la préparation», a-t-il complété avec un brin de mauvaise foi. «Il y a eu bien plus de spéculations sur ce que j'ai dit... J'ai dit ce que j'avais à dire et cela concernait notre performance, dans laquelle je m'inclus. Nous en avons parlé à l'interne. Je n'étais pas content de ma performance et de celle de l'équipe. Quand je fais un constat, je suis également dedans», a-t-il encore expliqué pour clore l'affaire.

Il va battre un nouveau record ce samedi

Et sur ses relations avec Murat Yakin, un thème récurrent dans l'environnement de la Nati? «Murat et moi, on parle la même langue et on veut la même chose: du succès», a-t-il répondu, toujours sous le regard de son sélectionneur, lequel s'est montré sincèrement amusé que tout le début de la conférence de presse ait été consacré à son joueur et pas à lui, ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais.

Bien sûr, Granit Xhaka n'est pas n'importe quel joueur, bien au contraire. Ce samedi, il deviendra le joueur avec le plus de matches en Coupe du monde de l'histoire de la Nati, puisqu'il va atteindre la barre des 13 et donc dépasser Xherdan Shaqiri. Ricardo Rodriguez, s'il joue, en sera lui aussi à 13. «Ça me rend extrêmement fier. J'ai débuté en 2011 et je suis encore là, comme capitaine qui plus est. Maintenant, ce qui compte, c'est d'offrir une bonne performance aux fans demain, à ceux qui seront au stade comme à ceux qui seront devant leur télévision. C'est plus facile de parler que d'agir, mais nous voulons faire le premier pas dans cette Coupe du monde.»

«Le résultat du match dépend de nous»

Que pense-t-il du Qatar? «Nous avons commencé à les analyser il y a deux ou trois jours, nous, les joueurs, parce que le staff avait débuté bien avant. Nous avons vu où ils sont performants et où ils le sont moins. Ils méritent du respect et on va leur en donner. Mais le résultat du match dépend de nous et on veut le montrer d'entrée.»